由瑞典人權活動人士達林（Peter Dahlin）發起的「保護衞士」（Safeguard Defenders），近年成為中國大外宣的「狙擊手」，緣於2018年11月啟動的一場「促使西方開始規範中國電視廣播行為」的運動。「保護衞士」及其支持者多年來採取的「戰術」，就是不斷在西方各國，針對央視旗下的「中國環球電視網」（CGTN）播放「被認罪」畫面涉嫌違反有關法例，作出投訴，早前終於在英國「告捷」。

組織「受害人」向英投訴

據美國之音的報道，這場運動的第一槍，就是在英國打響。2018年11月23日，曾在上海被迫在鏡頭前認罪的英國前記者和商人韓飛龍（Peter Humphrey），與達林共同召開記者會，狠批CGTN播放當日他在中國在被餵藥、上銬、關入鐵籠後被強迫錄製的電視認罪片段，有違反英國廣播法有關隱私保護等原則之嫌。同天，韓飛龍在「保護衞士」的支持下向英國通信管理局（Ofcom）正式作出投訴。

消息立刻傳到北京，央視總部緊急召開會議，商討來自英國的危機。那段時間，央視正緊鑼密鼓地籌備開設作為歐洲播放中心的倫敦辦事處計劃。

韓飛龍之後，「保護衞士」又陸續安排多名被強迫在電視前認罪的人士，包括瑞典籍香港書商桂民海的女兒Angela、已定居台灣的前香港銅鑼灣書店店長林榮基，以及英國駐香港領事館前僱員鄭文傑，向Ofcom提交類似投訴。

今年2月初，Ofcom對CGTN的執照問題經過一年多的調查後，確認經營CGTN的星空華文傳媒，對CGTN的廣播內容無監管編輯權，而CGTN一直受中國共產黨控制。Ofcom最終裁定CGTN不符有關播放要求，因而吊銷其在英國的廣播執照。

美澳加法開展投訴行動

「保護衞士」曾在2019年就向美國聯邦通信委員會（FCC）投訴，央視4套和CGTN播放電視認罪的行為，但未得FCC的回應。今年3月，「保護衞士」向FCC重新提交投訴，幾天後獲FCC確定展開調查。達林表示，雖然美國憲法第一修正案為媒體言論自由提供保護，但FCC明文禁止廣播媒體刻意歪曲新聞。而央視播出通過脅迫和欺騙手段得來的強迫認罪片段，明顯屬於「播放明知是虛假的訊信息」，已違反有關規定。

除英美外，「保護衞士」還在澳洲、加拿大、法國等地投訴央視的行為。達林表示，他們並非是要CGTN停播，「我們的目的是迫使央視停止參與這種違反人權和法治的行為中，停止廣播這種內容，這種被強迫的認罪妥協。」自這場投訴運動開啟以來，CGTN及央視國際頻道上播放電視認罪的頻率，已顯著降低。

迫央視停止侵犯人權

達林說：「擴大中國軟實力是習近平非常重視的一項政策。想要『講好中國故事』，就需要媒體，需要電視台。我們採取的行動將中國逼入牆角：要麼繼續播出這種認罪視頻，然後面臨執照被吊銷的可能性；要麼停止播出這些認罪片段，保住廣播執照。」

4月7日，CGTN官網發表評論文章，將達林稱為「劍指CGTN的反華十字軍」(anti-China crusader)，並稱達林的「保護衞士」組織是「真正的無賴」（true scoundrel）。對此，達林並不擔。他說，中國本來就已把幾乎所有外媒平台都牆住了，他們頂多能做的是讓外媒記者的工作環境更差些。但不管各國是否對央視採取行動，中國加緊鉗制外媒記者的趨勢一直都在。達林說：「受中國報復的威脅被高估了，大家不該害怕在這件事上做出該有的行動。」

美國之音

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