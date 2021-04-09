負責在全球為中共進行「大外宣」的中國環球電視網（CGTN），雖然在英國被禁後得以在法國「重生」，近日卻因為播出維吾爾女童被迫自白的畫面，而遭到法國當局調查。在背後多次成功追擊CGTN的國際人權組織「保護衞士」（Safeguard Defenders），其發起人原來是，與北京素有「口齒印」的瑞典人權活動人士達林（Peter Dahlin）。這位曾協助內地異見人士維權的外國人，多年前也是在央視鏡頭前「被認罪」的受害人，他一語道破北京的企圖：「中國想融入國際社會並從中獲利，但又不想被國際社會的通行標準所束縛」。

據美國之音報道，達林絕對是英國政府當日撤銷CGTN落地廣播執照的「幕後功臣」。他表示，鎖定CGTN是要將中國逼入牆角，促使他們停止播放電視認罪這種違反人權和法治的行動，否則就「面臨執照被吊銷的可能性」。

達林創立「保護衞士」，一切要從2016年初的一個晚上說起。2007年起在中國生活的達林，因長期為內地維權律師提供援助，當晚被十幾名北京國安人員從家中帶走調查。兩個多星期後，達林突然在央視的螢幕上現身「認罪」。之後，達林被蒙上雙眼送至北京機場，搭乘飛回瑞典的班機，並被告知10年內不得入境中國。

被威脅10年牢獄之災

他隨後受《紐約時報》採訪時證實，被拘禁的23天中接受日夜審問、不准睡覺，整夜不關燈等，又被命令寫悔過書，甚至連每日必須服用的藥物也被沒收。公安還強迫他在電視認罪，事先還要在鏡頭前背誦中方指定的稿子。達林的女友與他的工作毫無瓜葛，也被關押在同一處不對外公開的「黑獄」中，並一度被威脅10年的牢獄之災。

「至今這些記憶仍深深存藏在我腦海 - 像是種創傷吧 - 是他們也把我女友置於『指定居所監視居住』之下，僅僅為了向我施壓。」 達林續稱：「那段時間我每天都被這種心理壓力籠罩着。」

達林現在是總部設於西班牙馬德里的「保護衞士」負責人，致力推動亞洲地區的人權和法治。隨着中國政府近年對公民社會的嚴厲打壓，並頻頻使用電視認罪及變相禁錮的「指定居所監視居住」來對付維權和異議人士，達林已將焦點鎖定在CGTN的身上。

曾受痛苦會加倍維護人權

達林謂：「中國想融入國際社會並從中獲利，但又不想被國際社會的通行標準所束縛。」他又表示：「我從沒在哪一刻考慮過停止我所做的工作。我打過交道的中國人權活動家、律師和記者也普遍是這種心態。他們的奉獻精神和動力很大程度就來自個人曾遭受的痛苦。折磨人們、羞辱人們，把他們關進監獄，這些不會真正奏效。」

達林續說：「因為一旦這些人獲得自由，他們就會重新出發，為這些問題加倍努力地工作，這是非常鼓舞人心的事。」

美國之音

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！