「淳修，鍾師父來看你了，你自己要放下，一路順走！」從花蓮陪着台鐵出軌殉職司機袁淳修搭專列返家的鍾師父，上車後隨即到袁淳修的相片前大聲呼喊着。太魯閣號事故前一天才巧遇徒弟袁淳修的他，忍不住泣不成聲，今日再見已天人永隔。

4月6日這一天，台鐵首次派出專列，載送太魯閣號罹難司機員袁淳修的骨灰回家，先暫時停靠樹林站，讓他完成「下班」儀式，隨後再悄悄停靠新竹新富站，為的是讓「鍾師父」上車與他告別。鍾上車後看着袁的骨灰和照片，輕輕的說：「淳修，回家了，任務完成，一路好走。」

鍾師父名叫鍾名鴻，開火車年資已25年，是指導袁開車的前輩，2人關係如師徒如父子。他說，出事前一天還和袁話家常，誰知再次碰面，竟然會是永別。提及袁的點滴，他忍不住眼淚潰堤說：「淳修守護乘客到最後一刻，我以他為榮。」

4月2日408次太魯閣號發生不幸事故，司機員袁淳修及助理司機員江沛峰，看到鐵軌上有工程車僅剩不到7秒可反應，罹難前4秒用盡全力煞車，為全車旅客拼搏到最後一刻，雙雙殉職，兩人在車頭正面撞擊。從車廂毀壞殘破程度，不難想像他們是在人生最大驚恐狀態下離世，着實令人鼻酸和心痛。

回家路上 和師父再見最後一面

60歲的鍾名鴻沒料到，出軌前一天才和袁淳修碰面，如今再見面竟是告別。戴着口罩的鍾名鴻，表情雖看不清楚，但仍感覺得出口罩後的他強忍着眼淚；向袁淳修告別後，他轉身下車，但始終無法相信袁淳修就這樣離開了。

鍾名鴻接受台灣《蘋果新聞網》訪問時說，記得某一年錄取司機員高達百多人，主管要他帶一人，他從沒帶過人，因此特別用心，而袁淳修也非常優秀，從不需要他擔心。

鍾名鴻表示，袁淳修進入台鐵前，曾擔任士官3年，雖然才77年次，個性卻很沉穩，年紀跟他小兒子同年，也因此他把袁淳修當自己小孩般帶他跑車，袁也很爭氣，認真又盡責，「每次看到我，就師父長、師父短的噓寒問暖，很貼心」。

談起4月2日太魯閣號出事那天，鍾名鴻剛好下班，回家後打開LINE才知408次太魯閣號出軌，他驚訝發現是他的機班，急着問是誰開車，得知是袁淳修後，他頓時眼淚潰堤，拼命打LINE電話給袁，卻一直聯繫不上；後來看到出軌列車撞進山洞的照片，車體都撞爛了，他很難受，接著得知袁罹難，他不斷問上天「為何是淳修？」、「為何是這麼優秀的孩子？」、「他才剛要發光發熱！」

最後對話還在談工作「以他為榮」

鍾名鴻說，雖然才帶著袁淳修跑車11個月，但2人在同一單位上班，且袁過年還會帶補品給他，平常也很關心他的身體；太魯閣號出軌前一天、4月1日時，他在段訓遇到袁，當時袁正準備要上班，很認真去下載900型電聯車開車相關資料，他還跟袁說：「要傳一份給師父喔。」未料這竟成2人最後一次對話。

談起袁淳修，鍾名鴻數度淚崩、哽咽。他說，以往與袁合照不多，有次還因為自己拍得不好看刪掉，如今手機裡僅剩袁婚宴時他從旁拍攝的照片，「參與他人生重要的時刻，是我珍貴的回憶」。

鍾名鴻淚崩說，袁淳修是台鐵非常可取、優秀和難得的年輕人，工作也盡責，很可靠，卻發生這樣的事情，他很心痛，也很惋惜，但袁直到最後一秒仍以乘客為重，奮力剎車，守護列車，「身為師父，我以他為榮」。

台灣《蘋果新聞網》

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