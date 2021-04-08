【本報訊】台灣太魯閣意外發生後，台灣政府接受外國利用SWIFT電滙捐款至台灣兆豐國際商業銀行國外部。惟不少港人利用FPS轉數快，誤交善款至兆豐銀行香港分行（下稱兆豐香港）。兆豐香港分行昨回覆本報，稱銀行截至前日收到誤用FPS系統捐贈善款約700餘筆，總金額約為40萬港元，善款將免費退款，預計需時兩至三天。

無法轉交台總部將免費退回

據兆豐香港解釋，FPS屬於香港境內轉賬系統，礙於法令限制，兆豐香港在FPS收到的捐款，無法透過內部方式轉交到台灣總部。兆豐香港稱，自前日起已盡快退還善款，料需兩至三天，並不會收取手續費。

現時電滙至台灣兆豐國際商業銀行國外部，視乎捐款者銀行，手續費約50至200港元不等。本報向台北經濟文化辦事處證實，辦事處可免費代傳港人捐款到台灣。惟辦事處只接受現金或支票捐款，不設網上理財或銀行轉賬等。

台灣當局公佈，至前晚深夜11時59分，已收到28.7萬筆捐款，金額達5.98億元新台幣（約1.63億港元）。陸委會主委邱垂正透露，接獲大量港人捐款及慰問信，他稱：「特別是港人目前處於艱困的處境，仍以具體行動向台灣表達關懷，展現了大愛無疆、台港民眾的深厚情誼。」