中美在南海劍拔弩張，繼美軍「羅斯福號」航艦戰鬥群日前重返南海，追蹤美軍動態的中國半官方機構發佈衞星照片指，美軍「馬金島號」兩棲戰備艦隊（Makin Island Amphibious Ready Group）亦已駛入南海，美軍更在Facebook發佈艦上官兵的訓練畫面。另外，多名美歐官員在華府智庫線上論壇，討論北京的報復性制裁，同意有必要強化與台灣的合作。

半官方機構、北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知」（SCSPI）在Twitter指，前晚至昨日凌晨，美國海軍「黃蜂級」（Wasp‑class）兩棲突擊艦「馬金島號」與「聖地牙哥號」兩棲船塢運輸艦 （USS San Diego LPD-22），從印度洋經麻六甲海峽進入南海。衞星影像顯示，「聖地牙哥號」航行在前，而「馬金島號」則殿後。

美國印太司令部 （U.S. Indo‑Pacific Command）在官方Facebook發佈照片，引證「馬金島號」正在印太地區，進行維護自由航行的任務。照片顯示，「馬金島號」艦上官兵們昨日進行實彈射擊演訓。

美軍表示，「馬金島號」兩棲戰備艦隊與美國海軍陸戰隊第15遠征隊 （15th Marine Expeditionary Unit）正位在第七艦隊行動區，此為軍事部署計劃的一部份。

另外，北京因不滿美歐聯手制裁新疆官員，近期對多名歐洲議員實施報復性制裁。這不只危及才結束談判的中歐投資協定，也反讓挺台成為美歐新共識。華府智庫「布魯金斯研究所」（Brookings Institution）昨日舉辦線上論壇，探討北京歐盟的報復性制裁，台灣意外成為活動焦點之一。

白宮中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）在會上表示，美國應擴大台灣國際空間，讓台灣得以妥適參與國際組織，並在有許多合作空間的領域與各界互相往來。

歐洲議會對中關係代表團團長包瑞翰（Reinhard Butikofer）表示，歐洲應支持並捍衞台海現狀，並為達成此目標，歐洲必須強化與台灣的合作與對台灣民主的支持，也須廢除部分不能與台灣領導人會晤的限制。

斯洛伐克籍的歐洲議會議員萊克斯曼（Miriam Lexmann）則謂，歐洲早就知道香港會有甚麼遭遇，但仍未能阻止事態發展；這是因為他們過去沒有採取明確行動，甚至到現在歐盟也尚未制裁侵犯香港人權的官員。因此，就台灣問題，歐洲現在就要假定可能發生甚麼事，並清楚警告類似事情不得發生，否則將有後果。

中央社/ 自由時報/ Facebook

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