中共今年建黨百年，中宣部3月公佈活動標誌，明令禁止用作商業廣告、製作商標等用途，惟北京有商人仍鋌而走險，將商標印於筆記簿、保溫瓶及原子筆等商品上，結果被執法人員發現，成為首宗違規使用中共百周年慶祝活動標識案件，逾300件商品被查封。

本月7日下午，北京東城區市場監管局執法人員巡查時發現，兩間商戶店內商品印有「中國共產黨成立100周年慶祝活動標識」，這些商品包括筆記本、保溫瓶、原子筆、雨傘罩或USB等，部份包裝成套裝出售，涉嫌未經許可擅自製造、銷售其特殊標誌或將特殊標誌用於商業活動，2名商戶被立案調查，所有違規商品被登記保存，當局仍在調查案件。

中宣部於上月24日發佈「中國共產黨成立100周年慶祝活動標識」，以數字100為基本造型，加上中共黨徽、1921及2021等字樣。中宣部當時已指出這個建黨百年「唯一指定」的標誌，可使用的範圍包括與中共建黨百年有關的活動、活動佈置、請柬、證件、須知、簽到簿等用品上，亦可印於民眾主題教育活動用品，如佈景板、彩旗、太陽傘、太陽帽、手提袋、T恤、人名牌或臂章等，也可以用於新聞報道、專題網頁和宣傳品等。

《北京日報》

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