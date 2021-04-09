內地女漫畫家張冬寧，因為在網上創作「豬頭」漫畫諷刺中國時事（如中國人的生活陋習、遊客的不文明行為，以及「小粉紅」的盲目愛國行為等），震碎不少內地網民的玻璃心，2019年自日本回國後，被控「精日」、「辱華」而入獄。近日，她又因諷刺在日本發生的華人兇案「江歌案」，而被安徽法院裁定「尋釁滋事」罪成，判囚一年。

「江歌案」發生於2016年，當年8月，中國女留生劉鑫與男友陳世峰發生爭執，並搬出與男友同居的家，之後同學江歌收留了她。11月3日晚，江歌與劉鑫回家，在家門前遇到前來騷擾劉鑫的陳世峰，江歌遂讓劉鑫先進屋，結果自己卻在門外被陳世峰用刀刺死，劉鑫則把自己反鎖屋內。事後劉鑫被指見死不救，並故意避開江歌的母親，連江歌的喪禮也沒有出席。劉鑫回國後在微博發文，但被網民指摘是為自己洗白，並利用江歌案收取「打賞」。網民也質疑她多次僱用水軍，定期發表攻擊江歌母親的言論。江母江秋蓮其後對劉鑫提出訴訟。

這宗轟動日本華人圈子的兇案，成為張冬寧筆下的漫畫題材，也使她再度惹上官非。案件近日在安徽淮南市田家庵區法院宣判，判決書指張冬寧在網上看到兇案相關訊息後，為發洩個人情緒，畫出侮辱和諷刺江秋蓮和其女兒的漫畫，並先後用多個微博賬號把漫畫發佈至網上，被點擊瀏覽一千多萬次，給被害人生活造成惡劣影響，也混淆了公眾視聽，嚴重擾亂公共秩序。

法院認為，張冬寧利用訊息網絡辱罵他人的行為構成尋釁滋事罪，其行為既違國法，又悖人情，判刑一年。

其實，張冬寧早在兩年前從日本回國時，已被同一罪名判處入獄。當年，她被控方形容為喜愛日本漫畫，極度崇拜日本文化，有明顯「精日」反華傾向。張冬寧創作了三百多幅「豬頭」系列、侮辱中國人形象的漫畫，以諷刺、醜化中國人生活習慣等為主題，並交由在日華人在網上發佈，嚴重傷害中華民族感情，踐踏民族尊嚴。

關注事件的日本國立靜岡大學教授楊海英表示，張冬寧的作品在日本華人圈子有一定知名度，估計因而觸動中共當局的神經。「她的畫風很像日本一些諷刺漫畫的畫風，她在各種媒體上畫的漫畫有很多是用日語來表達的。她的日本漫畫主要是在『同人雜誌』上，也就是有相同愛好人士的圈子裏面，用微博或者Twitter去發表，從Twitter又可以轉到微信裏面去。（她的漫畫）尤其對中國大陸到日本的年輕人有影響，中國很可能害怕年輕人到日本後會走張冬寧的道路。」

自由亞洲電台的報道指，因為評論江歌案而被起訴的不僅張冬寧一人。去年，有網民在微博發佈與江歌案有關的文章和漫畫，被上海法院裁定侮辱和誹謗罪罪成，判監1年6個月。

自由亞洲電台／台灣《蘋果新聞網》

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