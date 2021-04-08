上海復旦大學擬於匈牙利布達佩斯成立分校，若然落成將成歐洲首間中國大學分校，計劃更曾獲中國國家主席習近平點名支持。不過據匈牙利媒體周三報道，該分校的工程費用高達15億歐元（下同，約138億港元），比2019年匈牙利全國高等教育的13億（約120億港元）開支還要高。獲推薦負責工程的中國建築集團，過去更曾捲入非洲聯盟總部的「竊聽疑雲」。

據匈牙利媒體《Direkt36》報道，分校計劃於2024年開放，並為超過6,000名學生提供課程。該筆高達15億的工程費用除了小部份由匈牙利直接負責外，其餘則由中國國家開發銀行提供13億貸款負責。

負責中建涉竊聽疑雲

中國建築集團以近10億歐元（約92.2億港元）競投工程，並表示會使用一定數目的中國工人及進口中國建築材料，集團目前已獲匈牙利創新與科技部推薦。中方似乎高度重視有關計劃，習近平於今年2月9日的「中國-中東歐國家領導人峯會」上，曾公開表示支持復旦大學在匈牙利開設校區。

不過中國建築集團建過往曾多次涉及間諜和貪污醜聞，因此先後被美國及世界銀行制裁，澳洲等國亦曾將集團列入黑名單。當中，集團被指曾在埃塞俄比亞興建非洲聯盟總部時，疑暗中安裝竊聽設備。不過匈牙利當局被揭在項目草案上不提集團過往劣迹，反而大讚信譽良好。

Direkt36