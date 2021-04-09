多間外國企業因拒用新疆棉花引發國內抵制潮，除了H＆M和Nike被針對之外，瑞典家具品牌IKEA（宜家）亦曾發出過拒用新疆棉的聲明而遭殃，不過這股抵制潮似乎不如減價優惠實際，上海一間IKEA因為要重新裝修，決定進行3折大特賣，即使事前已有網友提醒IKEA的「往績」，但仍然無阻民眾選購心水家品，有貨架被搶一空，亦有顧客在場內發生推撞。

據《新聞晨報》指出，上海IKEA徐匯店4月初關門，但只是重新裝修，預計8月重開。IKEA決定於3月下旬開始大規模清倉促銷，部份商品3折起。內地網友雖然提醒同胞不要忘記「國仇家恨」，「他們也是反新疆棉花的」、「這個也抵制新疆棉的，就沒啥事，還大張旗鼓要裝修新店！」甚至有愛國人士在徐匯店的會場內寫上「支持新疆棉」的字句。

但身體最誠實，3折優惠似乎對不少民眾來說仍然相當吸引，圖片顯示，不少的貨架已被清空，甚至有片段看到大叔推着一車滿滿的商品，遭到身後的大媽指罵，雙方一度發生推撞。亦有微博KOL都來分一杯羮，特地拍片介紹IKEA的餐廳。

國內掀起大規模抵制運動，陳奕迅等大量兩岸藝人紛紛表態支持新疆棉，宣示「效忠祖國」斷絕與相關品牌合作。在內地有逾30間分店的IKEA因沒找藝人代言，一開始時「成功神隱」沒有遭到抵制，但其後還是有小粉紅於IKEA微博「出征」。

新浪微博／《新聞晨報》

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