中國因為新疆、香港等人權議題被歐美國家針對，圍堵之勢已形成，中國要積極在國際社會尋找突破口。近日，根據人社部網站8日的消息，國務院決定免去外交部副部長羅照輝的職務，再任命他為國家國際發展合作署署長，首次由外交官員執掌對外國援助工作的合作署，相信為了推進中國與受助國的外交關係和一帶一路戰略。

羅照輝1985年開始在中國外交部工作，曾在駐印度大使館、駐美國大使館、駐新加坡大使館等任職，2016年接替樂玉成出任駐印度大使，並於2019年回京出任外交部副部長，此次履新前，羅照輝分管亞洲地區、條約法律、領事和涉外安全事務。

國際發展合作署主要負責對外國援助工作，由於武漢肺炎在全球持續蔓延，中國利用國產疫苗去拉攏友好國家。國合署新聞發言人田林3月19日曾表示中方向80個國家和3個國際組織提供疫苗援助，為有關國家的抗疫行動作出「中國貢獻」。

在國際發展合作署未成立之前，中國的對外援助原本由商務部、外交部、財政部等部門負責，但於2018年國務院機構改革方案中，組建了國際發展合作署，對外援助戰略方針、規劃、政策，統籌協調提出建議，推進援外方式改革，編制對外援助方案和計劃，確定對外援助項目並監督評估實施情況等，屬於國務院直屬機構。

2018年的《關於國務院機構改革方案的說明》曾指出，組建發展合作署，是要充份發揮對外援助作為大國外交的重要手段作用，加強對外援助的戰略謀劃和統籌協調，推動援外工作統一管理，改革援外方式，更好服務國家外交總體佈局和共建「一帶一路」。

國際發展合作署要處理的多是與外國打交道的工作，惟合作署的首任署長並非外交官出身，而是由國家發改委前副主任王曉濤擔任。

中新網／《北京日報》

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