河北有貨車司機日前疑因被指車上北斗定位系統斷線，遭罰款2,000元人民幣（約2,375港元）後，抱怨遭執法人員濫告濫罰，留下遺書再喝農藥身亡。事件引起社會關注，當地已成立聯合調查組介入。

事發於周一（5日），河北滄州市51歲貨車司機金德強，駛至唐山市豐潤區超限檢查站時，遭站內人員指其北斗定位系統斷線，金德強雖已辯稱不知情，但仍被罰款2,000元，否則扣押車輛。

金德強之後在社交平台留下遺書，控訴作為職業司機，10年來賺不到錢還弄壞身體，患有三高及心臟病。他表示，根本不知道北斗設備已斷線，但仍被罰款，決定以死控訴，希望可為其他同業喚起當局關注，正視司機權益。

文末，金德強稱對不起年邁的母親，並透露自己9歲喪父，全靠母親辛苦養大他和兄長，要求子女好好照顧嫲嫲。他又表示，「對人生已經看透了太沒有意思」。

同日中午，金德強買了農藥，向檢查站人員表示家貧無力支付，要求通融收回開罰，被拒後他便將農藥喝下，工作人員發覺便即報警。金德強獲送院搶救，但延至周一晚上11時死亡。

金德強的兄長向媒體質疑，指金德強在檢查站辦公室內喝農藥，卻在十多分鐘後始被發現報警，延誤搶救。

據了解，年逾七十的金母，已被親人帶走，暫未告知金德強身亡消息。

金德強的行家朋友劉師傅指，金德強的貨車買入約3年，年收入約7萬元（8.3萬港元），指「跑一趟車也只賺一兩千元，罰款得自己掏腰包」。劉師傅形容，金德強平時性格開朗，估計他是認為北斗斷線不是自己責任，一時鑽了牛角尖，造成悲劇。

為金德強安裝北斗系統的衡水盛通信息技術的工作人員表示，金德強的貨車去年12月已斷線。工作人員又指，斷線通常涉及欠費、信號或設備問題，表示金的車輛並無欠款，並聲稱「一般情況下，車隊會定期提醒他軟件定位情況。」

金德強事件曝光後，大量網民及其同業留言為他抱不平，認為存在粗暴執法之餘，也指出強制安裝北斗系統形成巨大利益鏈，但付出代價的總是司機。也有司機指，系統斷線如屬人為干擾，執法人員一看便知，否則不論原因均向司機開罰，是嚴重不公。

由於事件迴響太大，官媒新華視點也發文評論，指不應將悲劇責任推到北斗系統上，指「最精確的導航，也難以剎住利益的衝動；再嚴格的管理辦法，也難以消除簡單粗暴的作風」、「勞動者都應受到尊重。即使依法處罰，也應建立在尊重、公平、公正基礎之上。」

北斗系統具有衞星定位、數據通訊、計算機網絡技術等功能，能協助車輛定位、調度並防止司機疲勞駕駛等。

南方都市報／三言財經／新京報

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