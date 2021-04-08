內地前日瘋傳一條自稱被強姦的13歲女童拍片求助的影片，該名安姓女童表示，她三月底獲邀吃飯，席間遭強迫飲酒，然後被一名中年男子強姦。事後該男子恐嚇女童及其家人，圖花錢掩口。惟女童不服，慘遭家人暴打。山東日照市公安回應，稱高度重視事件正調查。

影片中，女童跪在地上，舉着寫有身份證號碼及電話的紙板，稱：「3月25日（我）被某某某邀請去吃飯，強迫我喝酒，強迫我與一名約40歲的男人發生性關係，又恐嚇我和家人，不讓我們聲張這件事。因為不同意私了，我受到家裏人暴打。」

稱父收23萬掩口費

她後來接受內媒訪問，稱自己醒來後，這名男子已不在身邊，但中間人潘先生來到房間威脅她保密。女童提到，去年也有類似情況，當時潘某也是中間人，「這個潘某我也不認識，只知道是一個初中同學認識的人」。現時女童獲「乾姐姐」盧女士收留。

盧女士稱，搶去女童手機並刪去聊天紀錄。盧又稱，女童被強姦後，女童父親收了中間人20萬人民幣（下同，23.8萬港元）作掩口費。女童不同意竟被家人毆打，身上還留有抓痕和咬痕。女童父親承認，有人確實曾拿10萬元（11.8萬港元）給女童的爺爺，「對方說事情有誤會，要息事寧人」。

新京報