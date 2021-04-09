雲南西雙版納猛海縣被稱為「中國普洱茶第一縣」，全縣人口35萬，8成與茶經濟有關係。茶葉成為了「搖錢樹」。央視報道，隨着普洱茶價格逐年升高，當地人受利益驅使，竟毀林種茶，破壞生態環境。當地為杜絕此情況，已展開一系列打擊整治和恢復植被的行動。

布朗山有廣為人知的老班章等茶葉品牌，古樹茶尤其有名，這些年來茶葉給當地農戶帶來很高的經濟收益，因此，種植茶樹對村民來說非常具誘惑力，但隨着可利用的閒置土地面積越來越少，有村民為了增加茶樹產量，不惜砍掉周圍林木來種茶，老曼峨村的集體林地就因此遭受嚴重破壞。

去年6月，猛海縣林業和草原局綜合執法大隊發現，布朗山鄉班章村委會老曼峨一名岩姓村民，在村小組集體林地上擅自砍伐林木種茶，總面積超過6畝。報道指，岩姓村民為擴大茶葉的種植面積，讓茶葉獲取更多養分、更快生長，自2009年開始在這塊地砍伐樹木，至今已砍掉三四十棵，大多是板栗樹、紅毛樹等喬木。他還將砍倒、枯死的樹撿回家當柴火燒了。

岩姓村民最終因違反《中華人民共和國森林法》，被罰了5萬多元人民幣（下同，約5.9萬港元）。

報道指，內地近年加強監管力度，通過將國內土地的衞星照片，與之前拍攝的照片比對，查找林地的變化，以及時阻止非法砍伐。但當地有農戶為能繼續毀林種茶，採取更隱蔽方式：放火燒樹或圍剝樹皮。

圍剝樹皮也是為了種茶。新栽的小茶樹比較脆弱，旁邊的大樹會遮擋小茶樹的陽光和水份吸收，所以只有除掉大樹，小茶樹才能活下去。於是有農戶剝掉大樹根部樹皮，使根部營養無法向上傳輸，令大樹3至5年內枯死，圍剝樹皮雖屬人為破壞，表面看像樹木自然死亡。

布朗山鄉猛昂村委會猛昂村民小組一處名為「石場」的地方，近百畝林木就遭到這樣的圍剝破壞。經查發現，一名玉姓女村民於3、4年前以1萬元（約1.1萬港元）的價格，私下向同村親戚買下這片林地，去年3月使用砍刀圍剝樹皮，毀林面積約超過10畝，而這片林土是特種用途林，最後玉姓女村民被判非法佔用農用地罪和濫伐林木罪罪成，兩罪並罰，判處拘役3個月，並處罰金4,000元（約4,700港元）。

針對這種破壞生態亂象，去年5月，雲南省決定在全省範圍啟動為期6個月的專項整治行動，西雙版納是重點整治地區之一，當地去年共查處3,000多宗毀林案件，處理3,000多人，罰款1,500多萬元（約1,780萬港元）；收回林地2萬多畝，恢復植被近5萬畝，種植樹苗68萬多株。岩、玉2人收到處罰決定書後，都被要求在自己破壞的林地裏重新種樹，力求恢復植被，但要完全恢復原貌，還需要一定的時間。

央視

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！