台灣花蓮造成50死218傷的台鐵太魯閣列車出軌事故調查工作，有新進展。檢方昨日搜查11處地方，共傳召13人問話，漏夜偵訊後，有4人獲准分別以5萬到500萬元新台幣（下同，1.3萬至136萬港元）保釋。

其中，涉事的工程承包商「逢聖土木」的楊金郎，因業務登記不實，今日凌晨1時許，以5萬元新台幣（1.3萬港元）保檡；義祥工業社負責人李義祥的合夥人「黑猴」林長青，則以300萬元（82萬港元）保釋，妻、兒與媳婦亦被約談。涉嫌向李義祥借出工程執照的「東新營造」負責人黃平和及其兒子，則因違反政府採購法分別以500萬元（136萬港元）、25萬元（6.8萬港元）保釋。黃平和一直等到上午6點，才由家人湊到400萬（109萬港元），檢方讓他先行交保。

據台媒報道，導致這次台鐵出軌事故的工程車，從路軌旁邊的山坡滑落，該處正進行防護設施工程，需要甲級工程執照，才能承包有關工程項目，但李義祥的公司只有乙級執照，因此李義祥等人集資，用具有甲級執照的「東新營造」名義入標取得承包工程的合約。李義祥擔任地盤主任，並找來另一工程承包商「逢聖土木」的楊金郎擔任「專任工程人員」。

不過，「東新營造」過去曾多次取得台鐵工程項目，金額高達4.4億元（1.2億港元），除了李義祥曾涉多案弊案被判刑外，楊金郎負責的「逢聖土木」，也曾涉及參與圍標的弊案。

至於李義祥，則繼續被起底，2018年曾為民進黨花蓮縣黨部黨代表，去年已卸任，目前因未繳黨費停權，過去曾偽造施工圖遭判刑6個月。

獲獎美教師赴台教英文罹難

另外，事故的其中一名罹難者，為剛到台灣教授英語的美國老師舒芮（Senéad Short）。她的大學母校、愛荷華大學（The University of Iowa）昨日證實此噩耗。

校方透過官方網站表示，舒芮於2018年獲得該校學士學位，並於2020年獲得傅爾伯萊特英語協同教學獎（Fulbright English Teaching Assistantship Award）。舒芮獲獎後赴台教授英語，並在居住的社區教兒童舞蹈。

對於舒芮不幸罹難，校方深表哀悼：「本校向舒芮的親友表示哀悼，同時也向所有在周五（4/2）這天失去所愛的罹難者家屬致意。」據報道，事發時和舒芮同行的另一名美籍老師駱盈盈，也在這場意外不幸罹難。

台灣《蘋果新聞網》/ 三立新聞網

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