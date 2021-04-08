長沙富能是內地的非牟利機構，2016年3月創立，主要推動反歧視、殘障人士權利和檢視計劃生育等工作。程淵及另外兩名成員吳葛健雄和劉永澤前年7月被湖南長沙國安人員帶走，之後被控「顛覆國家政權罪」，有傳案件已秘密開庭。施明磊此前受到株連，曾被監視居住半年。

監視居住 凍結賬戶收護照

程淵是長沙富能的聯合創辦人，他和吳葛健雄、劉永澤合稱「長沙公益仨」，三人前年被指涉顛覆國家政權罪被捕，家人一直不獲允許會見，甚至連家人委託的六名律師，都被當局告知當事人撤銷委託，包括為自己兒子吳葛健雄辯護的律師吳有水。

施明磊等家屬一直為見長沙公益仨四處奔走。去年9月，家人在開庭後才獲官派律師告知，長沙富能案已秘密開庭，家人和家人委託律師從未獲告知參加庭審。

施明磊曾表示，前年丈夫被捕幾日後，她被國安帶走審訊20多個小時，其後被長沙市國安局以涉嫌「顛覆國家政權」為由，監視居住長達半年，又凍結她的銀行賬戶及收走她的護照，其間她不能工作，生活開支無法解決，當局卻只着她去向朋友借錢生活，又恐嚇她說：「我警告你，你要去哪裏，見甚麼人，給誰打電話，都要經過允許，否則隨時給你變更強制措施」，當局所指的「變更強制措施」即由監視居住變成正式逮捕。

自由亞洲電台