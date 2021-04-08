為吸引網民注意，內地早年曾興起一股主播在網上進行「吃播」的熱潮，連大台藝人「細細粒」陳嘉佳亦加入「吃播」行列。不過中共總書記習近平去年提出「惜食」後，當局全力開動宣傳機器宣傳「反對浪費」，有人氣「吃播」賬號一度在壓力下被封，無法再表演「食相」。所謂「你有張良計，我有過牆梯」，近期各大平台，不少聲稱「分享美食」的影片，實際就是由主播進行飲酒直播。香港家庭醫學專科醫生林敬熹接受《蘋果》訪問指出，短時間飲大量烈酒對身體造成極大傷害，輕則會短暫失憶，嚴重者隨時呼吸或心臟停頓死亡。

內地傳媒報道，有網民在直播平台放出自己一餐飯喝光一整瓶高濃度酒精的白酒，有網民則連飯菜也不吃，直接「空肚吹喇叭」，有人更發起了飲酒戰，一口氣喝完好幾瓶號稱「易醉」的酒。有主播看見網民質疑酒的真確性，竟即時將酒點火。

抖音上一名擁有97.5萬粉絲的女直播主，每兩三日就會更新一則「喝播」影片，並宣稱「不求喝醉，只求喝飽」、「酒是食糧精，越喝越年輕」。片中，她前會在大蝦、元蹄等菜式前，先用勺子舀出一勺酒，先用打火機點火，再將一張廁紙放在酒上點着，隨後再用杯將烈酒一盡而乾。

有影片網站上，一名女性主播點擊最高的是一段「喝播」影片，播放達173萬次。片中，女主播和另外幾個年輕女性互相鬥飲60度烈酒，其中一人甚至醉暈在廁所，最終由同伴將其抬出來。有平時介紹養動物為主的主播，原本平均一條影片僅有數百至數千次播放，但其中有一條「挑戰喝九瓶酒」影片，播放次數達4.5萬，可見此類「吃播」影片的能推高主播的知名度。

部份網站已對相關飲酒影片標註「該行為存在風險，請勿輕易模仿」，但並未對影片作出監管或限制。

林敬熹表示，70%醫用酒精有效殺死99%細菌，60度的烈酒與醫用酒精相若，如短時間飲下大量烈酒，隨時會致命。林敬熹指，如果無進食就飲酒，身體更快吸收酒精「更快上腦」。飲酒的人先出現亢奮語無倫次的興奮期， 隨之而來就是麻醉期，「中樞神經受影響，撞到唔識痛，不知情況下做咗傻事」。

林敬熹又指，飲下大量酒精可令呼吸系統神經或控制心跳的神經被麻醉，呼吸或心臟就會停止而死亡。即使未有直接傷及性命，飲酒後嚴重嘔吐，或有機會令胃出血或讓人窒息。林又補充，即使不是飲烈酒，飲其他酒精較低的飲品，後果也是一樣。

香港腸胃肝臟專科醫生吳昊指出，喝下大量酒精除可能危及生命外，亦有機會出現急性胰臟炎、肝炎或胃潰瘍。如果比較進食大量食物與喝大量酒精，吳昊認為後者對身體傷害更大：「因為酒精有直接毒性，唔使成個胃裝滿酒精，已經足夠毒死自己；（大量進食）食物主要產生害處，都係同份量有關，一次過讓食物填滿胃部，不會出現中毒而有死亡風險。」

雖然暫未出現因直播喝酒而喪命的個案，但內地過去的「吃播」熱潮，有主播疑因長期食大量食物而猝死。今年3月初，內地有百萬粉絲的知名吃播網紅「泡泡龍」于海龍猝逝，得年29歲，他生前也是暴飲暴食，吃下大量高油、高鹽、高脂和高糖食物，體重曾升逾至120公斤。

《蘋果》記者／《北京日報》／澎湃新聞網／《蘋果》資料室

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