搜狐新聞極晝工作室前日（7日）刊登文章《尋找屍體的人》，報道2017年發生的一宗智障男子遭人活活火化的刑事案件，揭示內地大部份地區推行強制火葬的大環境下，所造成的迷信、體制漏洞與社會弱勢者的不幸，引發多方關注。然而，文章很快就被刪除。隨後，網上更傳出文章第二作者、廣東汕頭大學的陳同學，因為媒體繙譯當地方言，父母遭汕尾警方「騷擾」，還「要求他返鄉報到，不然要進校抓人」。今早，陳同學也向多方求助，指稱「汕尾碣石鎮水朝社區人員上門找其父母『核實情況』，社區書記還致電要求他配合『寫份材料，消除事件負面影響』」。

《尋找屍體的人》寫道，廣東省陸豐市一名表明不想火葬的有錢老人於2017年過世後，其家人出資10萬7,000元人民幣（下同，約12.7萬港元），聯絡上殯儀館工作人員、殯儀館司機，後者找上當地替人載靈柩的瘸腿司機陳豐斌，表明需要一具頂替屍體。陳豐斌開着車在路邊觀察搭訕後，將中年智障男子林少仁拉上車，最後強行灌醉對方，直接將不省人事的他裝進棺木封死。

林少仁雖然智障，但家人都很關愛他；其父親在兒子失蹤後病情加重，最後一次赴廣州尋人未果後，返家十幾天就過世。放棄尋人後，家人以為林少仁遇到意外，沒想到他成為一宗故意殺人案受害者。其骨灰最後被陳豐斌扔進墓園門口棚寮中，和其他無主屍骨一同下葬。

根據今年1月網上公開的一份判決書，陳豐斌於2019年11月被捕。2020年底二審裁定，維持一審原判：陳豐斌以故意殺人罪被判處死刑，緩期2年執行，他殺人提供「客戶」屍體的所得9萬元（約10.6萬港元）也被追繳。

報道指，內地於1997年實施《喪葬管理條例》，除因少數民族及少數地區全面推行火葬，最主要的原因是隨着人口增加，耕地稀缺，但陸豐所屬的汕尾市一直沒嚴格執行此政策，直到2012年，汕尾強制禁止土葬、禁止出售棺木。許多人仍選擇偷埋私葬，或為逃避火化而調包其他動物或人的屍體。居民「渴望土葬」的願望，更促使執法者收賄。

這篇引發迴響的文章隨即被下架，之後更傳出文章作者遭當局「騷擾」。據《瀟湘晨報》報道，文章第二作者陳同學是廣東省汕頭大學新聞系一名學生，負責幫助文章第一作者繙譯當地方言。報道刊登次日，一個微信群裏傳出消息：陳同學父母正被汕尾當地警方頻繁聯繫，並「要求他今晚返鄉報到。目前，派出所的人還在他的家中。有人嘗試聯繫小陳，但是聯繫不上」。

當晚11時02分，陳同學在朋友圈發文：「現在還在學校，事情應該差不多了，稿子已經刪掉了，我和家人都還好，謝謝老師和同學們關心。」陳同學所在學院工作人員隨後證實此事。

今日早上9時許，有人發朋友圈說：「小陳同學剛剛接到陸豐警方電話，仍要他回去接受調查，說報道影響陸豐形象，要幫忙消除影響。並被告知如不回去，警方要找到學校來。」中午時，陳同學再次求助：「麻煩大家幫幫忙，他們（碣石鎮水朝社區人員）在家裏，我已經聯繫不上（父母）了。」陳同學說：「他們（社區）說需要按照要求寫一份材料，來消除事件的負面影響。」

對此，汕尾市碣石鎮清坪派出所工作人員予以否認，但指「暫時不知道甚麼情況」。陸豐市公安局相關負責人亦表示「不清楚」，要跟領導滙報並了解具體情況後再回覆。

不過，碣石鎮水朝社區陳姓工作人員表示：「社區講究幹群關係，不存在威脅。上門入戶是跟群眾打交道，這屬於正常的工作範疇。」又指「去家裏是因為上級發來名單，讓核實他（陳同學）個人情況，看是在上學還是出來工作了」。

中央社／《瀟湘晨報》

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！