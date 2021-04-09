中國的人權紀錄向來欠佳，經常遭到歐美國家批評。面對西方的指控，中國亦落力去外國潑污水，營造你不比我高尚的形象。受國務院主管的中國人權研究會今日（9日）針對美國發動戰爭發表文章，指美國打着「人道主義」旗號對外動武行徑惡劣，造成嚴重的平民傷亡和財產損失，導致人道主義災難，相關文章令國內小粉紅high起來，認為中國已能與美國平起平坐。

文章聲稱，從二戰結束到2001年，在世界上153個地區發生的248次武裝衝突當中，由美國發起的有201場。此外，美國還以支持代理人戰爭、煽動國內叛亂、暗殺、提供武器、培訓反政府武裝分子等方式去干涉其他國家，嚴重傷害相關國家社會安定和民眾安全。

文章強調，美國發動的對外戰爭造成大量人員傷亡、設施受破壞、生產停滯；亦帶來難民潮、社會動盪、生態危機、心理創傷等一系列社會問題，而美國自身也成為其發動對外戰爭的犧牲品。

文章的結論認為，軍事行動導致人道危機源於美國的霸權思維，若其他國家期待由美國來捍衞自己，「無異於與虎謀皮」，只有丟棄私利思維，才能避免人道主義災難，實現互利共贏，使各國人民真正享有各項基本人權。

文章被不少官媒轉發，獲得不少愛國的小粉紅支持，形容「從實力和地位出發和美國聊天」，讚揚中國是「燈塔國」，又有網友要求將文章繙譯成美文，看看美方有甚麼回應。

中國人權研究會成立於1993年，是國務院新聞辦主管的社會組織，亦是聯合國經社理事會享有特別諮商地位的NGO，以及是聯合國非政府組織大會（CONGO）的成員。

中國人權研究會聲稱研究中外人權理論、宣傳人權知識和促進中國和世界人權事業發展。惟該會對美國的人權議題特別感興趣，在1999年起每年發表《美國人權記錄》（至2019更名為《美國侵犯人權報告》），過去又多次發文，批評美國的種族歧視、女性權益、槍械管制等議題；研究會亦經常舉辦聯合國人權理事會會議，唱好中國透過扶貧等措施改善少數民族的生活。

新華社／《蘋果》資料室

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