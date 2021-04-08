關注亞洲人權議題的非政府組織「保護衞士」（Safeguard Defenders）周一指，已向法國和美國監管機構投訴中國環球電視網（CGTN），製作新聞節目詆毀正流亡澳洲的再教育營受害者家屬阿卜都熱衣木，以及德國學者鄭國恩。法國媒體主管機關「法國最高視聽委員會」昨日證實收到有關投訴，這估計亦是CGTN上月在歐洲復播後的首宗投訴。

涉違聯國《兒童權利公約》

保護衞士指，阿卜都熱衣木的10歲女兒穆赫利斯目前在新疆與祖父母生活，早前接受美國有線新聞網絡（CNN）訪問時曾哭訴表示想念父親。但CGTN其後疑再強迫穆赫利斯受訪，讓她在鏡頭前一改口風，指自己「不想去國外，只想留在喀什」，言論與CNN訪問相矛盾。報道更批評CNN「打擾」穆赫利斯一家，又指控阿卜都熱衣木拋棄全家前往海外。保護衞士認為，有明顯證據顯示女童穆赫利斯和她的祖父母受壓，被迫作出針對阿卜都熱衣木的指控，做法違反聯合國《兒童權利公約》。

一直批評新疆人權問題的德國學者鄭國恩就表示，CGTN不實指控他的研究「說謊」，卻不給他回應的權利，認為CGTN涉誹謗性陳述。不過CGTN則批評保護衞士做法偽善，質疑CNN記者訪問穆赫利斯時，曾聲稱是她父親在澳洲的「同學」，又斥鄭國恩亦曾於Twitter封鎖CGTN的賬號。法國最高視聽委員會昨證實，已收到保護衞士有關投訴，目前正調查事件，強調如CGTN出現違法行為會出面處理。

CGTN/中央社