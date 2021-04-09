黑龍江省鶴崗市副市長李旭周三（7日）在辦公室自縊身亡，當地警方證查後排除他殺，鶴崗市政府辦公室工作人員今日向內媒證實此消息。目前，鶴崗市政府官網已撤下李旭的簡歷資料。

據內地財新網報道，51歲的李旭已有近一個月沒公開露面，最後一次現身公眾視野，是上月11日鶴崗市應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部第27次會議上。此後，3月15日召開的全市領導幹會議，以及4月7日舉行的黨史學習教育黑龍江省委宣講團宣講報告會，李旭均告缺席。

官方簡歷顯示，李旭是黑龍江青崗人，17歲成為齊齊哈爾市公安消防支隊消防員，21歲轉行到鶴崗市商業局做司機、辦公室科員。之後，李旭先後任鶴崗市第一百貨商店辦公室主任、副總經理、鶴崗市貿易局辦公室主任、鶴崗市三江賓館副經理、鶴崗市政府接待辦副主任。2000年9月，李旭任鶴崗市政府駐哈爾濱辦事處副主任（主持工作）兼市信訪辦副主任，後升任辦事處主任。35歲時，李旭擔任鶴崗市旅遊局局長。一年半後的2006年3月，李旭成為鶴崗市招商辦主任、黨組書記。

僅僅9個月後，他轉任鶴崗市政府辦公室主任、黨組書記，開始了他在鶴崗市政府的任職生涯，此後陸續擔任鶴崗市政府副秘書長、鶴崗市政府黨組成員、秘書長。2015年4月，45歲的李旭候任鶴崗副市長，一個月後轉正，2015年11月，李旭卸任市政府秘書長，專任鶴崗市政府副市長、黨組成員至今。

據官方簡歷顯示，2014年4月至2016年12月，李旭曾與退黨逃美的黑龍江雞西市前市長李傳良，在鶴崗市政府共事。其間，李傳良擔任鶴崗市政府黨組成員、副市長。

去年2月，李傳良在財政局的前下屬、隨後升任雞西市恒山區委書記的孔令寶，因發表中央隱瞞武漢肺炎疫情的言論，遭舉報後被革除職務，並於同日遭警方逮捕，家中和辦公室都被徹底搜查。李傳良獲悉後，擔心自己過往的言論與觀點也遭株連，在海外民運人士協助下出逃到美國洛杉磯。同年8月，他在美接受自由亞洲電台訪問時指，早在2014年就萌生退黨想法，「這一次我只是更明確地聲明這件事罷了」。他坦言，因為一直在體制內工作，聽過、看過、感受過的事情太多，「這個體制爛透了、不可救藥了，所以早在那個時候，我就決定不幹了」。

內媒報道則指，李傳良是因涉嫌嚴重違法犯罪，被黑龍江省監委監察調查，為躲避調查已逃至境外，並向境外轉移部份涉案贓款。

財新網

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