兩岸疫情最新數字：大陸周三（8日）新增21宗確診個案，其中本土確診佔8宗，全部來自雲南，其餘13宗為境外輸入個案，分別是廣東4宗，上海3宗，陝西2宗，北京、山西、福建、湖南各1宗。大陸累計確診90,386宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

雲南省新增8宗本土確診個案中，包括6女2男，年齡介乎26歲至47歲，其中1人為泰國籍，其餘全部是中國籍。8人均是瑞麗市第二輪全員核酸檢測中被發現，已轉送至定點醫院隔離治療和接受醫學觀察。目前雲南有確診病例87宗，無症狀感染者44人。

瑞麗市原委書記龔雲尊因防控失當而現被撤職，由翟玉龍接任。後者指目前正是「瑞麗疫情防控工作最吃勁的關鍵階段」，他與全市領導會汲取教訓，把疫情防控、邊境管控作為重中之重的工作，又承諾會轉變作風，補齊短板、漏洞，堅決盡快做好防疫工作。

另外，中國政府不斷透過向外國送贈武漢肺炎疫苗推動疫苗外文，《北京日報》報道指，阿聯酋、巴林、玻利維亞等55個國家和地區批准國藥集團中國生物的疫苗註冊上市或緊急使用，並有100多個國家提出了採購需求，更宣揚國藥集團中國生物的疫苗在國內外接種已覆蓋196個國家的民眾，是國內接種量最大、全球使用最廣泛的滅活疫苗。

不過有不少內地網民在《北京日報》的微博留言提出質疑，指國藥的有效性數據太少，「披露遠遠低於科興」，「有效性數據呢？劑量大只能說明便宜……」，亦有網友抱怨「打完（疫苗）不讓檢測抗體是甚麼鬼？」

新浪微博／《北京日報》／國家衞健委／中新網

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