內地當局以《反壟斷法》，對阿里巴巴要求商戶「二選一」罰款182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元）。國家市場監督管理總局官網公佈完整的處罰決定書，公開當中細節。調查人員列舉多項數據，指阿里的電商平台長期保持較強競爭優勢、消費者消費水平及忠誠度亦較其他平台高，指阿里不但損害賣家、消費者的利益，亦限制市場競爭、限制網上零售平台服務市場的競爭。

當局公佈的處罰決定書，列舉大量阿里巴巴電商平台的數據，包括2019年阿里網絡零售平台服務收入，佔內地十大電商平台的71.17%、佔中國境內網上零售商品交易總額61.83%，而阿里淨利潤在2015年至2019年平均增長24.1%，市場亦從1.32萬億元（約1.56萬億港元）增至4.12億元（約4.89萬億港元）；與此同時，當局指阿里旗下平台消費者的消費水平遠高於其他平台，用戶跨年留存率達98%，顯示忠誠度相當高。

當局列舉數據，目的是要展示阿里擁有市場支配地位，同時亦透過積累大量經營者和消費者的交易、物流、支付等數據，與其他平台比較有明顯優勢，而且讓經營者、消費者有高度依賴。當局又認為，「用戶和數據是重要資源和無形資產」，經營者難以遷移到其他平台，而且遷移成本亦相對較高。

當局又指，阿里自2015年與商家簽訂協議，明確規定核心商家不得進駐其他競爭性平台、專注於在當事人平台開展網絡零售業務，或者將當事人平台作為中國境內唯一的網絡銷售渠道、不考慮自行或由代理商通過其他網絡零售平台進行交易、改變現有網絡零售渠道需經當事人同意等，目的是要讓商家留在阿里的平台。

當局批評，阿里限制中國境內網上零售平台服務市場競爭，提高潛在競爭者的市場進入壁壘，「破壞公平、有序的市場競爭秩序」，「阻礙資源優化配置，限制平台經濟創新發展」。當局又稱，阿里削弱經營者的自主權、削弱品牌競爭，損害經營者利益。同時，消費者被限制自由選擇權利，壓縮消費者能接觸品牌和商品範圍，限制公平交易權，「長遠看會對社會總體福利水平帶來潛在損害」。

國家市場監督管理總局官網

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