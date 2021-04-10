中國的「戰狼外交」被指野心盡現。德語媒體包括德國《商報》（Handelsblatt）及瑞士《新蘇黎世報》（NZZ）近日分別評論，指中國經濟雄心與軍事野心交織，歐洲與中國打交道必須摒棄天真，即使是永久中立的小國瑞士，也無法長久地在美中之間走鋼絲。

德國之聲日前以「價值觀不容中立」為標題，報道德語世界如何看待歐洲與中國的關係，引述德國《商報》一篇題為「咄咄逼人的中國落入越位陷阱」的評論文章，直指德國政界依然在不斷美化當前的對華政策，這種局面必然引起人們的高度警惕。

文章表示，目前並非是西方國家用封閉、脫鈎政策打破世界平衡，而中共當局正用一切其他手段隔絶中國民眾與世界的聯繫。中國利用Twitter等平台在西方搞政治宣傳，卻禁止內地民眾使用這些平台，突顯其政權的虛偽。

內文進一步指出，近日中國領導人習近平鼓勵中企，在今後五年內完全擺脫對西方關鍵科技領域的依賴，情況就像美國軍事專家猜測般，中國領導人這倡議背後，暗藏武力攻打台灣的想法，這不可避免地招致西方制裁；而中國現正為這種最壞情況做準備。

文章強調，中國的經濟雄心與軍事野心相互交織，配合其對歐洲的大規模威嚇戰略，這一切都讓當前局勢變得十分危險。因此，歐洲在和中國打交道時，必須摒棄天真。

瑞士《新蘇黎世報》早前則以「瑞士陷入美中地緣政治對抗的前線」為題發文，指瑞士政府正想避免在美中爭霸中被迫選邊站，但即便是永久中立的小國，瑞士也無法長久地在美中之間走鋼絲。

文章提到，不久前美國與其十多個盟友共同發表聲明，譴責中國在疫情溯源問題上拒絶和世衞（WHO）開展更廣泛合作，發表聲明前，美方也曾邀瑞士簽字，但瑞士外交部以恪守中立為由，謝絶連署這份政治敏感的聲明。

中央社/ 德國之聲

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