台鐵太魯閣號火車撞到工程車後出軌，導致50人死亡，當局跟據各種線索，事件真相逐漸浮現，同時發現已被羈押的工程車司機李義祥滿口謊言。檢察官調查後發現，越南外勞華文好（阿好）一直在李男的台鐵地盤工作，工程車掉到路軌後，李男沒有打電話通報，更叫阿好到山坡嘗試截停火車，當見到火車出軌、傷亡慘重後，李男竟是擔心非法聘用外勞被罰，第一時間叫阿好開電單車離開。

花蓮地檢署在調查中再有重大進展，昨日傳召多名地盤監工及台鐵人員問調，調查是否涉及外判過程、督導及監工過程中是否涉及不法，或監督時有放水嫌疑，問話後，地盤監工聯合大地衞生人員張許富財，涉嫌過失致死罪，准以30萬元新台幣（下同，約8.2萬港元）保釋，而台鐵工務段主辦工程司潘堂益則涉嫌違反貪污治罪條例，同樣準以30萬元保釋，台鐵花蓮工務段施工主任熊德育，涉嫌違反貪污治罪條例，以15萬元（約4.1萬港元）保釋。

當局調查發現，26歲的華文好從2017年5月起離開原來僱主，非法在台灣居留，輾轉被李義祥收留，認識李男的工人稱，他平時對阿好說話「十分不客氣」。台灣《蘋果新聞網》報道，當日李義祥與阿好開着工程車到地盤，主要是想非法掩埋廢棄輪胎，再賺一筆，當兩人輪胎卸下之後，李義祥駕駛工程車，過彎不慎將車卡在樹叢，但他當日是違反台鐵規定，非法施工，故不敢向當局通報，只想私了，故他與阿好一同想用挖掘機吊起工程車，卻弄巧成拙，導致工程車翻落路軌。

在工程車掉到路軌後，李義祥第一時間竟是要阿好走落山坡「攔火車」，可是，太魯閣408號次的司機發現工程車時，立即鳴笛及剎車，但仍無法阻止慘劇發生，早上9時28分列車撞上工程車後出軌，導致50死218傷。

李義祥眼見於事無補，立即大叫阿好「快逃」，並要阿好駕駛平時放置在地盤的電單車逃走。報道指偵辦案件的單位調閱閉路電視片段後，發現當日上午10時02分，阿好騎着電單車離開地盤，回到李義祥的住所，再將電單車藏到附近巷子，並前往花蓮火車站附近，投靠同鄉。

檢調人員將李義祥與阿好的證供互相對比，直斥李男「真的是滿口謊言，可惡至極」，相對阿好誠實很多。阿好被捕時「鬆了一口氣」，他擔心自己「知道太多」，如果沒有被警方帶走，「後果恐怕更不利」。

台灣《蘋果新聞網》

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