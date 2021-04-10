「學法的帶頭破壞規則！」中國人民大學法學院的22名報考研究院的考生，這兩天成為網民「口誅筆伐」的對象。事緣人大法學院早前舉行法律碩士專業學位研究生入學複試，竟有22名考生使用手機洩露題卷上內容，事後遭知情人士舉報。院方獲悉後大為緊張，經查後發現真有其事，最後決定將涉事考生的成績全部以零分計算。

據人民大學法學院官網通報，上月28日至29日該學院舉行研究生入學複試，院方於上月31日下午接獲電郵舉報，稱部份考生考試時拿出手機，將複試內容傳到一個微信群組。院方經查後發現，共有22名考生涉事，並認為有關舉動顯然已違反規定。

院方指出，考場規定明確指出：「考生在複試期間不得錄影、錄音、錄像，考後不得向他人透漏招生考試內容，不得將試卷、答卷和考試內容以任何方式轉發親屬或他人。」每名考生事前均簽署承諾書：「保證複試過程不錄音、錄像，不保存和傳播複試有關內容。」院方決定，將22名涉事考生的成績全部評核為零分，並重申：「在此提醒考生，特別是未來的法治人才要增強規矩意識和誠信意識，嚴格遵守考試相關規定。」

事件曝光後，引起軒然大波。許多網民紛紛留言狠批：「沒有規則意識，不考慮後果，如何入門做法律人」、「現在的法律人只為了錢而已，沒有底線的法律人太多了」、「學法的帶頭破壞規則」、「學法律不懂規則」。

《新京報》

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