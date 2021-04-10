中美關係近期屢創新低下，雙方對今日的中美乒乓外交50周年紀念，反應也顯得異常低調。中方暫有駐美大使崔天凱在紀念活動發言，強調中美要重回和平共處，合作共贏。美國駐華大使館在微博只陳述乒乓外交的由來與意義，未評論兩國關係發展。

美國駐華大使館今早發文，指出乒乓外交促成了中美外交關係解凍，美國運動員如何獲邀訪華，以及乒乓外交對中美重新建交的角色，未評論當前中美關係與發展。

而美國駐滬總領事館昨日（9日）在其官微發文，指乒乓外交是「兩國關係正常化過程中的重大歷史時刻」，並播出當年訪華的乒乓團成員的新訪問，強調體育是中美共同語言，具有「打破人與人、國家與國家之間隔閡的力量」。

至於中方，中國駐美大使崔天凱下午在上海紀念中美乒乓外交50周年系列活動開幕式上以視像致辭，表示乒乓外交推動了國際格局大轉變，強調當年中美間的不同遠超現在，但雙方從兩國人民福祉出發和互相尊重下，證明不同社會制度的兩個大國，完全可以和平互利合作，批評近年美方有人執迷意識形態偏見，影響中美關係。他表示，中方願與美國秉持尊重友好共贏的乒乓外交精神，在良性競爭下彼此成就。

部份內地媒體則在昨日開始播出雙方親歷者的專訪短片，例如美方球手Connie Sweeris及中方球手鄭敏之。二人均強調兩國人文交流的重要性。Connie Sweeris表示，當年首次踏足中國，對中國所有人只穿藍或黑色衣服，大部份人也只使用自行車的景像最深刻，以及中國人十分友善，和中國現在的發展有巨大變化。

鄭敏之表示，人民外交有助拓展和平關係，希望中美關係回到正軌。

新華網今日下午發表評論文章，指乒乓外交開啟中美關係「破冰」進程，回顧50年間兩國的經貿增長，強調中美關係的本質是互利共贏，批評近年美方有人以冷戰思維及霸權邏輯遏制中國發展及干涉中國內政，重申兩國脫鈎違背時代潮流。

文章最後指，中美關係處於關鍵時刻，兩國重回可預期及建設性軌道，和平共處是中美的共同任務。

共青團中央及多個地方共青團的官微今日也轉截乒乓外交的報道。

乒乓外交指，1971年4月10日，美國乒乓代表團應邀到中國比賽，成為1949年中共建政後，首批獲准到中國的美國人。乒乓外交被視為突破中美隔絕交往的困局，為翌年美國總統尼克遜訪華，中美關係解凍重回正常化打開了大門。歷史界普遍認為，當時中美有前蘇聯這個共同敵人，才促成乒乓外交出現。

新浪微博／新華網／央視網／中新視頻／《蘋果》資料室

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