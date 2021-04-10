歐美多國認定中國在新疆實施種族滅絕，先後作出譴責或制裁。中國不斷否認相關指控及以反制裁還擊。早前發表報告指控中共拆散維吾爾族家庭的德國學者鄭國恩（Andrian Zenz），遭新疆企業入稟誹謗。案件近日已獲新疆法院受理。

新疆天山網9日消息，指喀什地區中級法院已於4月2日，受理新疆莎車雄鷹紡織公司起訴鄭國恩名譽權糾紛一案。

入稟的企業負責人表示，鄭國恩撰文捏造、歪曲事實，污蔑企業涉及「強迫勞動」，認為嚴重損害公司名譽，並造成嚴重經濟損失，故請求法院判令鄭國恩停止侵害、消除影響、恢覆名譽、賠禮道歉，並賠償企業損失。

鄭國恩是「共產主義受害者紀念基金會」中國研究的高級研究員，自2016年起，不斷通過研究衞星圖片、政府招標文件、預算案及其他官方資料，發表中共在新疆大規模興建再教育營、強迫勞動、強迫絕育、拆散維吾爾族家庭等，以達到種族改造。

內地官方及媒體則不斷指鄭國恩為反華研究機構骨幹，不斷發表涉疆的機構予以反制裁，鄭國恩即為其中一人。

天山網／中央廣播電台

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