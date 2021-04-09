在台置業，成本較香港「親民」，台北巿平均樓價每坪（一坪約35.714平方呎）在60至70萬元新台幣（下同），即每呎約4,300至5,200港元，近年獲不少港人青睞的台中樓價更介乎23萬至35萬元間，即每呎約1,900至2,600港元間，但置業時要留意公設比比例。公設比越高代表公共設施所佔的坪數越高，亦即個別業主所擁有的單位實用面積越低。

據台灣《住展》雜誌所做的統計，去年頭10個月當地預售的樓盤平均公設比，台北為35.3%，新北巿為33.1%，分別較前一年升0.5%，創歷史新高；台北新建樓盤公設比低於30%的在2019年還有8個，但到了去年只有2個，而最高公設比更達47%。若在台北以每坪單價50萬（約13.7萬港元）購買30坪的房屋，公設比為33%，實際使用面積僅20坪，剩餘的10坪都被計入公設，變相等於花了500萬元（約137萬港元）買公設。

公設通常又分為「大公」和「小公」，大公一般包括門廳、運動休閒設施、游泳池、管理員室、屋頂凸出物、機電房、儲水池、水箱及地下避難室等，即全體住戶均可能用到的公共設施；小公是指每層樓的樓梯間、電梯間、通道、走道及花台等，即同一樓層住戶共用的設施。公設比究竟該如何計算才合理？台灣建築師張俊哲指出，在不包含停車位的情況下，「（大公+小公）÷（主建築物面積+陽台+雨遮）X100%＝合理公設比」，認為7層樓以下公設比應少於15%，而7至12層樓應少於20%，12層樓以上則應少於25%。

台灣《住展》雜誌研發長何世昌曾表示，政府只規定可被納入公設的地方，但沒規定公設比的上限，「所以公設要灌到幾多百分比，基本上是看建商的決策判斷或建商的良心」。公設比在台灣早為人所詬病，年前甚至有民調顯示，八成民眾贊成實施「實坪制」；雖然消費者普遍反對買房要買那麼多「虛坪」，但公設坪數確實是建築物的一部份，涵蓋在建築成本所計算的單價之中，而非如買方所想這些空間全都是賣方多賺。

另有意見認為，若改為實坪制，總價不變，但總坪數扣掉公設面積，每坪單價將被大幅提高，屆時在消費者對單價更加在意的情況下，一些公共設施較高級的樓盤可能不復見，而民眾的置業意慾也恐受影響。

《蘋果》特約記者

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