兩岸緊張關係未有絲毫緩和，解放軍進入台灣領空亦變得常態化，今日（10日）解放軍軍機已5次侵擾台灣西南空域防空識別區（ADIZ），部份軍機是在凌晨起飛，更有解放軍機師向台灣軍方喊話：「這裏都是中國空軍」。

軍事迷「西南空域」Facebook專頁表示，中共軍機分別於凌晨1時23分、1時48分、4時37分，三度進入台灣西南空域ADIZ，台灣空軍升空監控，並三度廣播驅離；隨後解放軍軍機於上午10時43分、11時6分再度擾台，台灣空軍亦再作廣播驅離。

根據軍事迷提供聲音檔顯示，上午台灣軍方向解放軍廣播時，指軍機已進入台灣ADIZ，影響台灣航班飛行安全，要求對方立即迴轉離開。惟大陸軍機竟然回應說，「這裏都是中國空軍」。

根據台灣國防部官網「即時軍事動態」網頁昨（9日）晚公佈，大陸解放軍昨派出11架次軍機擾台，包括4架次殲-10機、4架次殲-16機、1架次運-8遠干機、1架次運-8反潛機、1架次空警-500機。台灣空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監視，若加上今天，是解放軍本月第8日擾台。

台灣《蘋果新聞網》

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