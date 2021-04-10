廣東珠海有軌電車一號線營運至今3年，客量嚴重不足，每年維護成本近億元人民幣（下同，1.2億港元），但車票收入僅約100萬元（約119萬港元），今年1月22日起已停運止血。有消息指，這條耗資26億元（約31億港元）興建的有軌電車將會被拆卸。

珠海有軌電車一號線自開通後，一直被珠海居民批評為「車次少、車站多、車速慢、換乘麻煩」，載客量一直嚴重不足。

一號線設計時預測列車每日每公里最多可載客7,700人次，但至2020年底，每日每公里只載客372人次，僅為預測的二十分之一。數據顯示，截至2020年12月7日，一號線營運1,274日，平均每日只載客2,893人次，但其每年營運維護成本為9,100萬元（約1.08億港元），每年車票收入卻僅100多萬元。

今年初召開的珠海兩會，便有3名市政協建議及早拆除一號線止蝕。

珠海市交通運輸部門有關負責人也向內媒承認，在極低效率、沉重資金包袱和保障沿線居民公交出行的前提下，「拆除或許是更加理性與合理的選擇」。

不過，珠海官方至截稿時，仍未就是否拆除一號線有明確回應。

珠海有軌電車一號線2013年動工，全長8.9公里，設14個車站，總投資26億元。原預計2014年通車，但延誤至2017年6月才營運。由於客量嚴重不足，今年1月22日正式停運。

中國新聞周刊

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