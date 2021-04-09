在台置業成本較香港「親民」，台北市平均樓價每坪（一坪約35.714平方呎）在60至70萬元（新台幣，下同），即每呎約4,300至5,200港元。近年獲不少港人青睞的台中，樓價更介乎23至35萬元，即每呎約1,900至2,600港元，但置業時要留意公設比。

台北平均達35.3%

公設比在台早為民眾詬病，據當地《住展》雜誌所做的統計，去年頭10個月預售的樓盤平均公設比，台北為35.3%，新北巿為33.1%，分別較前一年升0.5%，創歷史新高；台北新建樓盤公設比低於30%的在2019年還有八個，但到了去年只有兩個，最高公設比達47%。若在台北以每坪50萬（約13.7萬港元）購買30坪的單位，公設比為33%，實際使用面積僅20坪，剩餘的10坪都被計入公設，變相花了500萬（約137萬港元）買公設。

公設分為「大公」和「小公」，大公一般包括門廳、運動休閒設施、游泳池、管理員室、機電房、儲水池及地下避難室等，即全體住戶均可能用到的公共設施；小公是指每層樓的樓梯間、電梯間、通道、走道等，即同一樓層住戶共用的設施。建築師張俊哲指出，在不包含停車位的情況下，「（大公+小公）÷（主建築物面積+陽台+雨遮）×100%=合理公設比」，他認為7層樓以下應少於15%，7至12層樓應少於20%，12層樓以上則應少於25%。《住展》雜誌研發長何世昌表示，政府只規定可被納入公設的地方，但沒規定公設比的上限，「所以公設要灌到幾多百分比，基本上是看建築商的決策判斷或建築商的良心」。

《蘋果》特約記者