備受社會關注的阿里巴巴壟斷案今日作出裁決，阿里巴巴遭重罰182.28億元人民幣（約$216億港元）罰款。《人民日報》隨即發表評論，表示今次處罰，是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，有效規範平台企業違法違規行為，並不意味否定平台經濟的重要作用，及國家支持平台經濟發展的態度有所改變，而是要堅持發展和規範並重，推動平台經濟規範健康持續發展。

評論又說，監管部門綜合考慮集團違法行為的性質、程度和持續時間等因素，處以2019年銷售額4%的罰款，有力維護法律權威，是對平台內商家和廣大消費者合法權益的切實保護，強調監管部門處罰阿里巴巴，對企業發展是一次規範扶正，對行業環境是一次清理淨化，對公平競爭的市場秩序是一次有力維護。

評論最後強調，規範是為了更好發展，「扯袖子」也是一種愛護。相信隨着治理體系的不斷健全，平台經濟必將迎來更大發展機遇，更好地為高質量發展和高品質生活服務。

《人民日報》

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