香港高官和建制派經常掛在口邊，內地超越香港的事件終於發生，有外國機構調查發現，上海去年物價上升6%，遠高於其他地區的升幅，亦令上海取代香港首度成為全球奢侈消費最昂貴的城市。報告令不少內地網民相當興奮，認為上海「又贏了」。

瑞士寶盛私人銀行發佈《2021年全球財富和高端生活報告》，報告涵蓋上海、香港、倫敦、巴黎、杜拜等全球25個主要城市，追蹤比較12種高端商品和8種奢侈服務的價格，去制訂高端生活指數。

瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，去年上海物價上升6%，而全球只平均上升1%，而香港物價則持平。報告提到，上海民眾可享受到各國的美食，不過就要較去年多付12%的錢，同時在上海購買商務艙機票價格與去年比較，亦大幅上升82%，加上酒店房格上升，是上海成為生活成本最高的城市的主要原因，而排2、3位的分別是東京和香港，亞洲則仍然是全球奢侈生活成本最昂貴的地區。

另外，由於美元和加拿大元兌其他主要貨幣的匯率下跌，以及拉丁美洲貨幣大幅貶值，美洲成為今年高端生活成本最低的地區，墨西哥城和溫哥華則躋身指數中最便宜的城市之列，而美洲區內僅有紐約是全球十大最昂貴城市之一。

武漢肺炎疫情對高端消費的影響亦是今年報告的焦點之一，報告認為疫情對機票和酒店等特定旅遊服務的價格造成嚴重打擊，在亞洲，曼谷和新加坡的排名都有所下滑，而遊客人數銳減亦令不少歐洲城市受到重創。

上海成功超越香港，成為世界第一，不少內地網民第一時間都感到興奮和自豪，紛紛表示祝賀，認為上海「又贏了」；但亦有部份理智的網友指出上海奢侈消費最貴，只代表貧富懸殊，沒有甚麼值得炫耀。

內地網民講啲乜：

新聲音：這說明我們的收入在快速增長，經濟發展動力強勁。

MisterRoc：這就算滿足虛榮心了嗎？樣樣第一。

中年土老貓：我們新聞裏面都是日韓歐美貨幣超（額）發（行），通貨膨脹，物價翻倍啊，怎麼才1%？

喜歡黑夜的小狼：收入還處於發展中國家水平，生活成本已經比肩發達國家了。

吃完紅薯的約定：好的學不來，不好的學得這麼快！老百姓一個月多少錢的工資？

21世紀經濟／新浪微博

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