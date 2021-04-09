港人移居台灣人數屢創新高，且多傾向在當地置業落地生根。港人在台買樓，除注意地段、環境、交通和價錢等因素外，應留意樓價中公共設施所佔比例，即所謂的公設比，而非實用率。有台灣人置業時明知樓價包含「虛坪」，但若能換來KTV及戶外SPA等公設仍心甘情願，但因簽約時未有留意魔鬼細節，結果現實卻不似預期；有移居當地港人認為，最好先租後買，了解清楚才決定，並提醒港人在台買樓容易賣樓難。

公設比是台灣業界賣樓用語，法例中沒有這名詞，也沒有正式定義或規範。當地房地產網站顯示的「權狀面積」是指土地及建築物權狀（類似香港的樓契）上展示的面積，公設比就是共用部份除以建築物總坪數（公共設施+主要建築物+附屬建築物+停車位）再乘以100%；公設比越高代表公共設施所佔的坪數越高，亦即個別業主所擁有的單位實用面積越低。

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豪宅SPA池 K房貨不對辦

台北永和里里長曾富榆向本報表示，其奶奶因筋骨痠痛常要泡湯，她在2014年斥資3,000萬元新台幣（下同，約819萬港元）在北投買下有溫泉設施的豪宅，當日她與丈夫參觀露天SPA及室內湯屋時，銷售人員聲稱因未接駁溫泉水管故無法注水，並強調已在申請中，豈料次年收樓後不久，建築商竟以遭檢舉為由，拆除溫泉湯屋。她後來始知在建築執照上該露天SPA池實則是「滯洪池」，即根本不能用來做SPA池；KTV房原本的位置竟是機房，沒有救火灑水設備等，不合法也不符合逃生安全規定。結果，其38.3坪（1,367平方呎）連車位的單位，公設比約32%，即她花了大概850萬元（約231萬港元）在公設上，部份費用是白付的。雙方其後對簿公堂，建築商最終不被起訴，住戶決定組成自救會，揭開更多公設問題。曾說，得悉近日不少港人到台灣買樓，希望以自身經歷提醒有意置業者要小心。

赴台3年的港人小湯表示，有意在台置業者最好先租後買，在打算落戶的地方租住一段日子，了解當地社區設施、交通配套是否適合自己，才因應口袋深淺去決定。她以自身經歷為例，說剛到台時先入住新北市板橋區Airbnb，後經友人介紹租住海山區一個單位，婚後與奶奶同住在淡水區，某日在樓下大堂告示板見有同棟大廈單位放售，才決定以約600萬（約163.8萬港元）入巿。

宜先租後買 了解落戶社區

對於高公設比的問題，她認為只要物有所用，非大而無當，加上有良好的酒店式管理，即使所購單位的公設比達到三成，她也認為並無不可。她同時提醒，若沿用香港那一套在台炒樓，不太可能成功。她說，有些人或者認為地段好，房價高，物業會隨之增值，但當地樓巿以自住為主，台灣人把物業視為幫助生活的資產，並不適合炒樓，「你以為可以好容易轉手咩？小心喊餐死呀！」

《蘋果》特約記者