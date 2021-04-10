中國自2月實施海警船可開火的《海警法》後，與日本在有主權爭議的釣魚台（日稱：尖閣諸島）的對峙隨之升級。日本航空自衞隊（空自）證實，周四（8日）與美軍舉行聯合航空戰鬥訓練，有最先進的F-35B隱形戰機參加。有分析指，日美聯合演訓是要震懾中國。

日媒共同社今日（10日）報道，指空自已證實周四於九州以西的東海上空，與美軍進行聯合防空戰鬥訓練，目的是「強化日美同盟的威懾力和應對力」。

據空自介紹，是次訓練，有空自於宮崎縣新田原基地的4架F-15戰機、福岡縣築城基地4架F-2戰機參加。美軍出動了海軍陸戰隊2架F-35B隱形戰機，以及空軍的4架F-15戰機、1架E-3空中預警機、2架KC-135空中加油機。

分析認為，今次日美聯訓是要制約中國在釣魚台一帶加強的活動。

另外，日本首相菅義偉將於下周五（16日）到美國華盛頓訪問，與美國總統拜登會面。白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五（9日）指，此次的美日峯會「大概會準備聲明」，暗示將發表成果；2位元首會後也將接受提問，可能會有聯合記者會。她強調，菅義偉是拜登上任後首位面對面會談的外國首腦，顯示兩國關係的重要。

共同社／台灣《自由時報》

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