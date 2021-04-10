美國制裁中國的晶片製造商，令到中國廠商晶片短缺，中國於是四出尋找機會收購外國的晶片製造商。意大利總理德拉吉（Mario Draghi）透露，內閣早前否決深圳的Invenland集團收購米蘭半導體企業LPE，當地媒體大篇幅報道，更強調台灣供應全球92%晶片，表示「若沒有台灣，重要國家工業都將停擺，全世界都需要台灣」。

意大利的《頁報》（Il Foglio）前日以4版刊登對晶片供應的報道。報道以「我們全是半導體乞丐」為題，多次強調台灣在全球晶片行業有領導地位，特別是台積電，該公司擁有微晶片生產技術，具有獨佔全球半導體市場的優勢。

報道指出，全球對微晶片的需求量每年不斷增加，全球重要經濟體的政府都已發現微晶片對工業生產的重要性，當武漢肺炎大爆發影響全球貨物配送，微晶片短缺情況更加明顯，報道指，如果沒有台灣，或廣義地說沒有東亞，「世界其他地區將停止發展」。

報道又提出中美貿易戰的主要目的，就是要減慢中國科技產品的威脅，中國對外禁運晶片，要令美國要向其他地方尋找供應鏈，特別是台灣。報道指台灣半導體生產優勢，令台灣在貿易戰中有關鍵地位，分析又指如果北京決定以軍事手段奪取台灣，首要行動就是控制台灣產量最好的晶片廠房。

報道亦指出，今年3月初美國惠普（HP）行政總裁Enrique Lores乘私人飛機到台灣，與台積電代表見面,希望增加晶片訂單，汽車製造業對微晶片的需求也很急迫。全球第四大汽車生產集團Stellantis的行政總裁Carlos Tavares則估計，今年下半年微晶片缺貨情況會好轉，但該集團目前在美國、加拿大、墨西哥等地至少有5間工廠，因缺乏微晶片而要暫停生產。

美國總統拜登（Joe Biden）深知晶片技術供應鏈的重要性，因此2月下旬簽署行政命令，為某些產業貼上易受傷害標籤，這些產業對美國的生產線、國家安全至關重要，其中一項就是晶片，可是，該報分析，如果沒有「中國製造」，將會令美國工業生產造成直接衝擊，因此在經濟利益與國家安全兩難當中，美國實際上難以建立完全排除中國的供應鏈，拜登政府正試圖透過與日本、南韓、台灣等地達成雙邊協議，來幫助美國製造業。

中央社

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