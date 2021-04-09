湖畔大學2015年成立，位於浙江杭州西湖畔，由馬雲、萬通集團董事局前主席馮侖、巨人網絡董事長史玉柱等人牽頭創辦。擔任校長的馬雲豪言：「湖畔大學要辦300年，希望未來的30年，培養不超過3,000名企業家。」大學招生非常嚴格，申請人的企業年度營收要超過3,000萬元人民幣（下同，3,558萬港元），錄取率僅為4.07%，還低於美國史丹福大學的4.4%。

湖畔大學從2015年開始第一期招生，此後招生範圍逐步擴大，涉及醫藥醫療、保險金融、投資、食品、日用化工、家居、通訊、教育、互聯網、新能源、智能製造、新科技等12個社會重要領域的企業。

申請須創業三年 年收入3,000萬

該校目前已有六屆校友，名人包括俏江南集團前總裁汪小菲、已故港商霍英東之孫霍啟文、西貝餐飲董事長賈國龍、快手創辦人宿華、餓了麼創辦人張旭豪等。

該校官網資料顯示，湖畔大學招生對象為企業實際控制人及最終決策者，條件包括創業三年以上、年度營收超過3,000萬元、企業納稅三年以上、公司規模超過30人，申請人更需有三位推薦人，當中至少一人是湖畔大學指定推薦人。課程包括旨在傳承企業家精神、由商業領袖領銜授課的「心力」課程，由教授授課探討未來商業變革的「腦力」課程，以及由各個領域資深從業者和管理者負責的「體力」課程，三年期課程學費約58萬元（68.8萬港元）。

湖畔大學官網