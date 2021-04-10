兩岸疫情最新數字：大陸周三（9日）新增14宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海4宗，福建2宗，北京、山西、遼寧、浙江、山東、湖北、雲南、陝西各1宗。大陸累計確診90,400宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,054宗，死亡個案10宗。

大陸全力催谷接種疫苗，惟民眾對國產武漢肺炎疫苗始終欠缺信心，除了早前浙江有高學歷醫護人員接種武漢肺炎病毒疫苗的意願低之外，近日亦有傳遼寧省台安縣新台鎮有九成半的公務員拒絕接種疫苗。

自由亞洲電台報道，網傳一份遼寧省台安縣新台鎮政府的65名官員中，僅3人接種新冠疫苗的名單。網民「方舟子」提供的《台安縣新冠疫苗接種情況統計表》顯示，62名政府公務員因患高血壓、糖尿病、長期服用藥物、貧血等疾病，未有接種疫苗。「方舟子」諷刺指：「看來中國疫苗是特供老百姓打的」。

在北京，居住在大興區的村民劉女士亦指，當地的村官要求村民打疫苗，但村長、村書記、鎮幹部一個都不打，認為把老百姓當成白老鼠，「不知道他們（官員）背後有甚麼套路」。劉女士說，政府千方百計叫民眾盡快接種疫苗，用送錢、雞蛋及麪粉作為獎勵，而官員卻拒絕接種，讓人越來越懷疑疫苗的作用。

武漢居民高先生則認為，打疫苗的所有後遺症、副作用官方都沒有報道，「疫苗是好是壞心裏都沒譜」。世界各地都有報道本地民眾接種疫苗後出現不良反應，輕則面部癱瘓，重則死亡，惟獨大陸媒體欠缺相關個案，官方的公告都只是千篇一律地說「未發現與疫苗相關的嚴重不良反應」。

不過，有中國疫苗接種者在網絡公開親人接種疫苗後的不良反應。北京一位接種者的丈夫在微信上公開表示，其妻子接種疫苗後不足10分鐘就昏倒在地，要送去醫院搶救，當日下午才清醒過來。

官方沒有報道接種疫苗後的不良反應，但對網民的謠言則極速處理，《北京日報》昨日（9日）報道 ，江蘇淮安1名姓劉的男子稱男人接種疫苗後喪失性功能，女人接種後不生育，警方指該不實信息迅速在網絡上流傳，調查後發現劉姓男子與社區工作人員有糾紛，因而造謠泄憤，已將劉姓男子行政拘留。

根據國家衞健委的資料，截至4月8日，大陸總共接種疫苗1.55億劑次。而國產疫苗的其中一個生產商國藥集團中國生物指，公司已有能力月產疫苗1億劑，並已向全國各省區市供應疫苗達1億劑，接種近1億劑次。

另外，國藥集團中國生物研究院重組新冠病毒疫苗獲批臨床試驗，這是中國生物第三款新冠疫苗。

自由亞洲電台／國家衞健委／《北京日報》

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