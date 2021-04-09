在熱愛炒賣的內地，茶樹變成搖錢樹。雲南西雙版納是全國唯一熱帶雨林自然保護區，其中勐海縣是著名的普洱茶產地，隨着普洱茶價格越炒越貴，當地居民為了種茶賺錢，居然焚樹毀林， 更有百畝林木被滅絕式「圍剝樹皮」，綠水青山亦比不上金山銀山。

村民靠茶葉起樓

在普洱茶界，「老班章」號稱「茶王」，種植於勐海縣布朗山班章老寨，當地不少村民靠賣茶蓋起兩三層的新房，生活越來越富裕。布朗山鄉原本植被茂密，但近日內地傳媒走訪當地，發現很多樹木被砍，地上只剩下殘留的樹樁。原來當地農戶為了增加茶樹數量，不惜放火燒樹，砍樹種茶。布朗山鄉老曼峨村一名姓岩村民，2009年開始擅自砍伐林木，毀壞至少6畝林地，為了擴大茶葉的種植面積，讓茶葉獲取更多養份，直至去年6月，才被當局檢控，僅罰款6萬元人民幣（約7.1萬港元）。

除了燒樹斬樹，在布朗山鄉猛昂村，近百畝林木遭到「圍剝樹皮」，由於新種植的小茶樹比較脆弱，會被旁邊大樹遮擋陽光和水份吸收，於是村民把根部樹皮剝掉，樹木營養無法向上傳輸，就會漸漸枯萎死去，茶樹自然壯大，表面上像是樹木自然死亡，事實上是人為破壞，讓村民逃避法律制裁。當地警方指毀林種茶情況嚴重，去年開始重點整治西雙版納，亦會加強監管，利用衞星遙控檢查林地動態變化，比對樹木數量。

央視