今年是中共建黨百年，北京當局近日主動立案調查一宗違規使用商標案件，當局明令「建黨百年活動標誌」禁止用作商業廣告及製作商標等用途，惟北京仍有商人鋌而走險，在多款商品印上該商標，被執法人員發現，成為首宗違規使用中共百周年慶祝活動標識案件，逾300件商品被查封。

包括筆記簿暖杯

上周二（6日）下午，北京東城區市場監管局執法人員巡查時發現，有兩間商店售賣多款印有「中國共產黨成立100周年慶祝活動標識」的商品，包括筆記簿、暖杯、原子筆、雨傘套及USB手指等，部份更包裝成禮盒套裝出售。涉事商店負責人因涉嫌違反國家知識產權局《特殊標誌管理條例》，「未經許可擅自製造、銷售其特殊標誌或將特殊標誌用於商業活動」，屬違法行為 ，遭當局立案調查，所有違規商品被登記保存，成為北京市立案查處首例違規使用「中國共產黨成立100周年慶祝活動標識」的案件。

隨今年7月1日建黨100周年紀念日即將來臨，中宣部上月公佈活動標誌，以數字100為基本造型，加上中共黨徽、1921及2021等字樣，當時已明令這是建黨百年「唯一指定」標誌，必須與慶祝中國共產黨成立100周年主題密切相關，嚴禁亂用濫用。

《北京日報》