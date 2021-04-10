曾經聲援佔中而被拘押、吉林維權人士郭宏偉在監獄服刑期間，因搶救無效而病逝，是繼2月西藏導遊服刑期間疑遭虐待致死後，再有囚犯在獄中身亡的消息被公開。郭宏偉家屬指，郭宏偉近日突然因腦出血先後接受兩次手術，惟效果欠佳，最終因搶救無效而病逝，家屬要求當局解釋死因，並誓言追究到底。

郭宏偉父親郭蔭起4月4日收到吉林四平市公主領監獄來電通知，指郭宏偉腦出血，情況非常嚴重，急需要做手術，惟當家人抵達醫院時，一直未能看望郭宏偉。直到翌日（5日）下午，郭宏偉病情惡化，需做第二次手術，並要求郭蔭起在手術風險通知上簽字。

光傳媒引述知情人士說，郭宏偉手術後可能會有嚴重後遺症，甚至會變成植物人。而郭蔭起直到周二（6日）才獲准探望兒子，郭蔭起透露，當時郭宏偉已經瘦的像皮包骨，要倚靠呼吸機維生，但郭蔭起仍盼望有奇迹。不幸的是，郭宏偉最終捱不過這一關，於昨日（9日）上午離世。

郭宏偉弟弟郭宏強則指，哥哥兩個月前與家人通電話，當時情況正常，也沒有說自己在監獄裏受虐待。但上周日（4日）晚上突然不能講話，被緊急送到醫院。郭宏強懷疑監獄方面對哥哥做了一些行為，令他受刺激，聲言「必定追究到底」。

48歲的郭宏偉是吉林省松江河發電廠退休職工，他曾實名舉報官員侵佔國家財產但遭到報復；2005他被指控挪用公款罪，遭判監5年，服刑期間聲稱被酷刑長期折磨；2014年，香港爆發雨傘運動，他與其他內地維權人士紛紛發聲支持，結果有至少33人被拘押；到2015年3月9日，郭宏偉又被吉林省警方以涉招搖撞騙罪刑拘，2016年2月，被四平市鐵東區法院一審以敲詐勒索罪、尋釁滋事罪判處有期徒刑13年。其母親肖蘊苓與兒子同期入獄，2019年年底提前獲釋。

知情人士指郭宏偉在松原監獄期間長期被虐待，囚室是兩平方米的小黑屋，裏面沒有衞生間，沒有燈光也沒有通風口，認為郭宏偉患有嚴重高血壓病，不適合在這裏服刑。惟律師和家屬嘗試為他申請取保候審和保外就醫，都不得要領。去年郭宏偉被轉移到和家鄉四平距離較近的公主嶺監獄，但獄方以疫情為由一直不讓家屬探望。

維權網／光傳媒

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