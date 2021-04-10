CGTN推動在英國復播

被指為中國進行大外宣的中國國際電視台（CGTN），早前被英國通訊管理局（Ofcom）指，持有該台英國廣播執照的公司對頻道並無控制權，違反規定，決定吊銷該台的牌照。Ofcom指該台的管轄權現屬於法國，意味CGTN可以在法國及其他簽署《歐洲跨境電視公約》的國家播出，包括英國。CGTN發言人表示，將與相關方面聯絡，核實情況後，會再視乎發展，推動在英國的復播工作。發言人又指，該台將「一如既往尊重和恪守所在國和地區的法律法規」，將繼續向英國觀眾提供電視新聞服務。

海警船跟蹤1小時

中國與菲律賓在南海的爭議升級。菲律賓電視台ABS-CBN的攝製隊前日坐船前往南海仁愛礁採訪時，被一艘中國海警船及兩艘解放軍導彈快艇驅趕。該台記者表示，攝製隊船隻駛至仁愛礁對出四海里處時，有中國海警船靠近，並透過廣播詢問出海理由，船長決定返航後，海警船竟尾隨追蹤持續一小時，海警船停止追蹤後，兩艘解放軍海軍022型導彈快艇竟然出現。菲律賓國防部對此表示關切，指示軍方搜證調查，總統府卻拒絕評論，稱將交由外交部和國防部回應。

廈深高鐵將推月票及20次票

2013年通車的廈深高鐵，今日起將會提速，列車最高時速將由原來的200公里增至250公里，深圳北站至廈門站的快車車程壓縮至2個半小時，比原來快約1小時。當局表示，廈深高鐵將會以公交化方式運行，同時會推出30日內最多乘坐60次的定期票，及可以在90日內乘坐20次的計次票。當局稱，這對於在廈深線上頻繁出差的商務人士或每日都需往返兩地通勤的市民來說，不用每次買票，只需出發前在網站、手機app或自動售票機劃位，憑身份證就可乘車。

綜合報道

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