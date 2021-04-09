繼台灣後，廣東局部地區亦旱情嚴重，粵東部份水庫見底，汕頭巿多個鎮停水三天。粵北亦有旱情，其中河源巿由於乾旱少雨，當地有水庫枯竭，卻意外發現一座疑似古代豪宅遺址，當地市博物館派人到場考察，專家在庫底發現圓形物件，初步懷疑是常見於古墓的「陶餅」，為陪葬冥幣。

圓餅疑為陪葬冥幣

去年10月以來，廣東平均降雨量下跌34%，持續乾旱，河源市龍川縣的楓樹壩水庫，水位下降嚴重，幾乎進入枯竭狀態。庫底逐漸顯露，附近村民驚訝發現一片古建築的框架，半浮在水中。從影片可見，正方大框架坐落正中央，外圍的四方形類似古代城牆，左右兩側則是面積較小的建築，頂部有半圓形區域，類似古建築群的外院。庫底亦發現一批圓形物件。市博物館研究部副主任黃志青前天透露，部份圓形物件依稀刻有文字，初步懷疑是陪葬的冥幣「陶餅」，在河南和陝西等地的漢墓常有出土，在廣東較為少見。

廣東大部份地區持續乾旱，自去年7月以來，深圳、汕頭及河源等地都發生山林火災。此外，粵東各地降雨量嚴重偏少，江河及多個水庫水量大幅減少，部份更露出庫底，不少地方分區輪流停水，汕頭潮陽區銅盂鎮周三開始停水三天。廣東省氣象台預計，4月份平均氣溫比歷史同期大部份偏高、降雨偏少，旱情將持續發展，直至開汛後才有可能緩解。

《南方日報》