內地非政府公益組織「長沙富能」負責人程淵的妻子施明磊9日表示，程淵被捕後，她曾被國安人員監視居住、凍結銀行賬戶及扣押證件。而施明磊和5歲女兒，在多方協助下，8日抵達美國。

施明磊與5歲女兒抵達美國德州後，9日在Facebook發文表示，程淵2019年遭長沙國安以「顛覆國家政權罪」逮捕後，她也被秘密警察扣上「顛覆國家政權」罪名，且被迫寫保證書並審訊逾20小時；國安人員還以施明磊女兒作要挾，稱「你不好好交代，要不要我把你女兒帶來一起審」。

施明磊寫道，長沙國安、深圳國安其後對她監視居住180天。長沙國安還在2019年7月23日凍結她的銀行賬戶、扣押她的身份證、護照、港澳通行證等，並「多次威脅我要將我抓走，如果我不閉嘴的話」。

施明磊還指出，一個名為「林聖新」的長沙國安人員多次向她的律師、家人暗示，「如果我不閉嘴，我就有麻煩了，我的家人也會有麻煩⋯⋯連我姊姊家的女兒（一個殘障孩子）也有麻煩了」。

此外，其女兒就讀的基督教幼兒園也被深圳警察騷擾並被迫搬家，至2020年，幼兒園因不堪多次打壓，「只好解散」，此後只能在家教育。另外，秘密警察還向施明磊僱主施壓，她只好被迫離職。「他們的意圖便是要我和女兒，乖乖地做他們的人質⋯⋯為了達到這目的，他們手段用盡，要將我變成一座孤島。」但她重申：「長沙公益仨（程淵、劉永澤和吳葛健雄3人）一天不得釋放，我們家屬們一天不會停止發聲！」

「長沙富能」是關注殘疾人士權益的公益組織，其中3名成員程淵、吳葛健雄和劉永澤2019年7月22日被湖南省長沙市的國安人員帶走，隨後被依涉嫌「顛覆國家政權罪」起訴。

Facebook／中央社

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