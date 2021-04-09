上海浦東有孕婦日前在「盒馬鮮生」買麵包，聲稱回家打開時跑出一隻活老鼠。浦東新區市場監管局初步調查顯示，廠家及門市均未見害蟲痕迹，現向運輸及消費者存放方向調查。

女事主嚴女士已懷胎9個月，她指在本月6日，用手機程式購買盒馬鮮生丁香國際門店的「幸運生吐司」，然後到門市取貨。回家打開麵包紙盒準備食用時，居然有隻灰黑色小老鼠跑出來，在家中亂竄，夫婦幾經追逐，最後要買老鼠板，才在晚上成功捕捉。嚴女士又指，檢查麵包的膠袋時發現有不少老鼠屎。

據嚴女士拍攝的短片顯示，涉事的麵包紙盒及用膠袋包裹的麵包外觀完整，膠袋內有數粒黑色疑似老鼠屎。至於被老鼠膠黏着的小老鼠則在掙扎，顯示其是活鼠。

女事主稱事後曾聯絡店家投訴，對方提出10倍價錢賠償，並要求拿回麵包調查。嚴女士拒絕相關提議，認為要通知當局調查清楚事件。

有內媒記者周四（8日）到涉事門市了解，指現場的烘焙區如常銷售，向店員查詢嚴女士所購的「幸運生吐司」，對方表示當天暫未能購買。而應用程式也已將該產品下架。

經查，涉事盒馬「幸運生吐司」的銷售企業為上海盒馬網絡科技有限公司浦東第九分公司。「幸運生吐司」是盒馬委託上海匠造食品公司生產，僅供盒馬門市銷售。

短片公開後，引起網民議論，部份慶幸自己沒遇到類似情況，否則必被活老鼠嚇死，也有不少網民懷疑事件真相，指老鼠由門市被人拿回家，沿途不受驚嚇咬破包裝外逃，盒內麵包膠袋又完整無缺等，均令人難以想像。

浦東新區市場監管局介入調查後，周五公佈初步調查結果，指盒馬未發現蟲害痕迹，生產廠家的生產區域、倉儲區域亦未有發現蟲害痕迹，蟲害是不是在中轉倉、外賣運送，或消費者存放等環節「潛入」產品，還有待相關部門調查。

上觀新聞／東方網

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！