英國愛丁堡公爵皇夫菲臘親王離世，終年99歲，中央電視台報道，中共總書記習近平與夫人彭麗媛，今日向英女皇發唁電，並對菲臘親王逝世表示「深切的哀悼」，並向女王家人致「誠摯的慰問」。內地網民卻留言，稱習近平「弔唁一個殖民頭子海盜納粹分子，太掉價（意即：降價）了」。

央視新聞、澎湃新聞等主要媒體的微博，都禁止網民留言評論，而中新社微博有數名網民留言，但沒有顯示。《人民日報》旗下環球網，卻有大批毒舌網民留言：「一個老頭，沒落帝國的親王……」「這種專門尋釁滋事的臭小島，根本不用理它！」

習近平在2015年訪問英國，當年10月20日英女皇在倫敦皇家騎兵衞隊閱兵場為習近平舉行隆重歡迎儀式，之後在白金漢宮，英女皇與習近平按傳統互贈禮物，並招待習近平共進私人午餐。習近平伉儷亦在英女皇的歡迎晚宴，與菲臘親王碰面。

然而，在習近平訪問之後，卻傳出一名習近平的保鑣，當時假扮繙譯員，企圖登上英女皇迎接習近平的馬車，但被英方人員發現和阻止，雙方曾起激烈爭辯，其間英方人員一度被擠開。

曾任習近平訪英時任保安總指揮的大倫敦警察廳指揮官多茜（Lucy D’Orsi）在2016年獲英女皇邀請參加夏季花園派對，獲宮務大臣（Lord Chamberlain）皮爾（William Peel）介紹，英女皇直言是「倒霉」（Oh, bad luck），亦表示當時中方代表團很無禮。

然而，台灣總統蔡英文昨晚透過Twitter，由衷向英國皇室深表哀悼，並表示菲臘親王的離去，對英國和全世界深感遺憾。

中央電視台／新浪微博

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