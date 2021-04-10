內地市場監管總局今日公佈，對阿里巴巴的壟斷行為作出行政處罰，罰款182.28億元人民幣（下同，約216.46億港元），成為內地反壟斷歷史上最大的罰單。可是，與全球最大的搜尋引擎Google比較，阿里的罰款是小巫見大巫，單是歐盟，已經累計對Google罰款90億美元（約702億港元），這還未計美國司法部與11個州所提出的反壟斷訴訟。

自2017年起，歐盟已對Google的反競爭行為作出調查，首先被開刀的是Google比價購物服務（Comparative Shopping），當時歐盟認為Google將自己的比價購物服務放在一般搜尋結果之上，卻將其他的比價購物服務混入搜尋結果之中，是濫用壟斷地位，對此罰款24億歐元（約221億港元）。

之後，Google被歐盟指在Android手機上只預載Chrome瀏覽器及Google服務，被罰款43億歐元（約397億港元），之後亦因為Android系統涉嫌壟斷市場被罰。2019年歐盟再指Google在網上廣告市場出現反競爭行為，罰款17億美元（約132億港元），不過，Google卻對這次罰款，向歐盟法院提起上訴。然而，在2019年法國引用歐盟的法規，以違反私隱政策為由向Google罰款5,000萬歐元（約4.6億港元），可是當地法院在去年6月駁回上訴，維持原判。

歐盟去年歐盟更公佈《數碼服務法》和《數碼市場法》草案，規定如果3年內在歐盟內每年營業額65億歐元（約600億港元）以上、市值超過650億歐元（約6,000億港元），每月有超過4,500萬用戶或每年有1萬名商業用戶，將會定義為「數碼把關者」（digital gatekeeper），歐盟將有權更快執行競爭法，分析指這是針對包括Google在內的大型科技公司，包括Apple、Facebook 、Amazon等。

在美國，司法部聯同包括11個由共和黨人任檢察長的州，聯手提出訴訟，指Google歷年來使用壟斷商業行為，包括付費給手機業者、電信商等，以確保Chrome成為預設瀏覽器、搜尋引擎，同時亦要求裝置預先安裝Google服務，作為消費者預設的上網環境。司法部文件更稱，Google擁有90%搜尋引擎市場，在行動裝置上更有95%佔有率。

司法部批評，Google除可透過壟斷行為賺取巨額利潤，以及數十億元的利潤，鎖死手機、瀏覽器及下一世代的裝置，阻礙競爭對手的銷售和規模，沒有其他競爭者可以實際挑戰Google在搜尋引擎及廣告的主導地位，而缺乏競爭的結果，除令到選擇變少、品質降低外，也令廣告費用增加、創意減少，傷害使用者、廣告商及小型企業。

然而，Google認為司法部的指控出現「嚴重瑕疵」（deeply flawed），強調與其他企業一樣，Google亦有付費推廣產品，並認為司法部一旦勝訴，Google將要提高手機軟體與硬體的成本，使用者將更難取得優秀的搜尋工具和平價智能手機。

至於阿里巴巴的巨額罰款，市場監管總局在行政處罰決定書當中提到，假如阿里對於處罰不服，可以在發出決定書的60日內向市場監管總局申請行政復議，或者在6個月內向法院提出行政訴訟，在復議或訴訟期間，當局稱不會停止執行處罰。然而，在當局公佈處罰書後，阿里極速回應，聲稱「誠懇接受，堅決服從」處罰，隨後更發公開信，向客戶及公眾表示「處罰是對我們的警醒和鞭策」。

綜合報道

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