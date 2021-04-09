中新社報道，菲律賓總統安全衞隊（PSG）累計有126名成員武漢肺炎檢測呈陽性，但是近日卻被發現，去年底該社的報道指PSG成員已接種中國的國藥集團疫苗，雖然事後國防部部長指該批疫苗是走私貨，但也令人質疑中國疫苗成效，「不是2020年底全部打了疫苗？」

防長稱用走私貨

中新社上周三（7日）指，PSG累計有126名成員對武漢肺炎檢測呈陽性，其中活躍病例有45宗，目前沒有任何不良症狀。雖然該報道沒有提及PSG有否接種疫苗，但中新社去年12月28日發表一篇題為《菲律賓總統安全衞隊已接種國藥集團新冠疫苗》的報道，指PSG成員已接種國藥疫苗，菲武裝部隊發言人稱由於工作任務性質，PSG成員是武裝部隊第一批接種疫苗的人，甚至肯定這種「大膽接種疫苗，以確保總統安全」的行為。

菲律賓國防部長之後稱，PSG接種的這批中國疫苗是未獲政府許可的「走私貨」，國會亦要求PSG出席聽證會，但菲總統杜特爾特卻在電視講話中，要求PSG不要出席，並指PSG用走私國藥疫苗沒有錯。此前，巴基斯坦總理伊姆蘭汗也在接種國藥疫苗兩日後，確診武漢肺炎。

另外，國家衞健委日前宣佈在內地生活或工作的港人可憑居住證或醫保證明免費接種疫苗，北京與上海也先後發放指引，其中上海相關部門昨指，當地港澳人士中的適齡人群，即18歲至75歲人士，自12日起可根據知情、自願、風險自擔原則，預約接種疫苗。

中新社/新華社