久未露面的阿里巴巴創辦人馬雲，前年退休時矢言投身教育做公益事業，但他已營辦六年的企業家培訓機構湖畔大學，有傳已突然停止招生。英國傳媒指，中共忌憚湖畔大學可能把內地頂尖企業家組織起來，恐成為引發明朝末年黨爭的現代版「東林書院」，違背中共意志。學者分析，中共最高層擔心電商巨頭成為對黨不忠誠的「兩面人」，故此頻頻出手打壓，借此向全國企業家示警。

英國《金融時報》昨日報道，由馬雲擔任校長的湖畔大學，原定上月開始第七屆的新學年課程招生突然被叫停，有熟悉內情人士稱，不清楚何時才能恢復招生。知情者說：「政府認為湖畔大學有潛力組織中國頂級企業家，朝着馬雲的目標前進……那是不被允許的。」據稱，中共高層有人認為該大學像是現代版的「東林書院」。原為理學家講學之所的東林書院創立於北宋末年，明朝末年重建，學者在此聚眾講學並議論朝政，師生形成被稱為「東林黨」的人際網絡，引發綿延數十年的黨爭，有史家認為這導致明朝衰亡。另一曾與馬共事者稱：「湖畔大學就像一個精英社區，成為（當局的）主要目標。」不過，大學目前課程仍繼續進行，學校未被勒令關閉。

像現代版「東林書院」

早在去年12月中旬，選址昆明市西山區的湖畔大學雲南分校就傳出「被叫停」的消息，但大學和當地政府均否認傳言。然而，內地多個網站和自媒體對湖畔大學的攻擊卻一直不斷，有「知乎」文章直指湖畔大學「讓人想起東林書院」，「當資本壯大到一定規模時，容易妄自尊大、忘乎所以到僭權越位，到覬覦公權力，進而對社會造成危害」。作者最後更說：「特別是提醒傑克（Jack，馬雲的英文名），不要辦甚麽湖畔大學！」另有人稱，馬以「結黨營私」的方式建立個人「黃埔軍校」，應被叫停。

政治學者吳強對本報稱，過去兩年內地政商關係發生重大變化，從敢言企業家任志強被打壓以至最終被判囚開始，到反送中運動爆發後，北京懷疑香港企業家對中共的政治忠誠，再到阿里和馬雲本人遭到警告或打壓，顯示中共在全國完成對公民社會、知識分子、互聯網和自由派媒體的整頓後，再把手伸去倖存的企業家。「企業家可以扮演着一種支持顏色革命的反對派中間力量，這是北京最擔心的地方。阿里扮演多重角色，從它對媒體強大的影響力，到資本的全面擴張，以及像湖畔大學這樣的一種精英培養網絡，作為企業俱樂部的性質，都讓北京非常懷疑。阿里背後，中共看起來可能是『兩面人』角色。」

交易平台「閒魚網」遭約談

另外，阿里旗下的閒置交易平台「閒魚網」，昨被北京市住建委約談，指其涉嫌存在發佈轉租保障房等違規租賃訊息、允許未取得備案經紀機構和未取得從業人員訊息卡的經紀人員發佈房源訊息等問題。螞蟻去年11月被人行等四個金融管理部門聯合約談後，煞停了原定港滬兩地同步上市計劃。

英國《金融時報》/《蘋果》記者