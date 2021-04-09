【本報訊】陝西人權律師常瑋平（圖）去年10月被抓捕後，長期與外界失去聯絡，常妻陳紫娟昨對本報表示，國保已經對他們的律師口頭通知已批捕常，書面通知書會在這兩日寄到家中。據知，陳近日向陝西公安廳寄送控告書，指控公安在處理常案時做偽證，包括教唆與常見過面的人指證丈夫曾說過「我們要團結起來，反對中國共產黨」等說話。

陳紫娟指，她委託的律師前日接獲國保電話，詢問他給常瑋平寫信的事情，在過程中，國保透露給律師知道，常已經被批捕。陳說，至昨午還未收到通知書，所以目前還不知道丈夫的罪名會是「煽動顛覆國家政權罪」還是較重的「顛覆國家政權罪」。陳曾諮詢過律師，說在批捕後，就會送到看守所，但能不能會面，還是待辦案機關決定，一般都要等到真正檢控才讓家屬會面。

當局疑做偽證

據知，陳紫娟最近已向陝西省公安廳發控告信，指控有關當局辦理常瑋平案件時，懷疑做偽證，包括寫好筆錄，強迫與常瑋平曾接觸的人照稿讀，又誘導他們指控常瑋平，例如常只是說「我現在因為律師證的問題，甚麼事情都做不了」，警察就教唆他們指證常曾說：「雖然我們現在遇到一些挫折，但是，我們要團結起來，反對中國共產黨。」

常瑋平被捲入前年12月的廈門聚會案，一度被指定居所監視居住，後來取保候審。去年10月時，他在網上公開自己於指定監居期間遭受酷刑，隨後再被帶走，當時國保對陳紫娟稱，其丈夫涉及的罪名為煽顛罪。